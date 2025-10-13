"ZNAMO DA PUTUJEMO U JEDNU OD NAJTEŽIH ATMOSFERA U EVROPI!" Trener Žalgirisa pred meč sa Crvenom zvezdom

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Žalgiris u 4. kolu Evrolige. Meč je na programu u utorak od 20 časova, a trener "zelenih" Tomas Misiulis izneo je očekivanja pred ovaj duel.

Foto: Profimedia

- Očekuje nas ozbiljan protivnik, promenio je trenera i dolazi u dobrom emotivnom momentumu nakon pobede protiv šampiona Evrolige. Znamo da putujemo u jednu od najtežih atmosfera u Evropi, zato će biti ključno da ostanemo fokusirani – napad po napad, odbrana po odbrana. Sve emocije moraćemo da ostavimo po strani - rekao je Masiulis.

Prošle sezone Žalgiris je u Beogradu bio izložen provokacijama. Postoje li razgovori sa igračima kako to da se prevaziđe?

- Osnovna poruka je da moramo razmišljati isključivo o košarci. Imamo iskusne igrače koji su prošli kroz još teže atmosfere. Fokus mora biti na terenu, jer će biti puno buke, teško ćemo se čuti, i zato moramo biti koncentrisani na sledeći napad, sledeću odbranu.

Kakav je utisak ostavio Donatas Motiejunas u prvom meču i kako vidite njegovu ulogu u Crvenoj zvezdi?

- Ostavio je dobar utisak. Oni ga realno i trebaju – ima iskustva i može da poveže ostale igrače. Pobeda nad Fenerbahčeom im je donela samopouzdanje, a Donatas im daje ono što su i očekivali.

Kako komentarišete to što je beogradski tim tako brzo promenio trenera?

- Kao trener, nikad nije lepo kad neko dobije otkaz, ali to je deo našeg posla, to svi razumemo. Žao mi je kolege, ali Obradović je trener iz srpske škole – fizički zahtevna košarka, ništa ne poklanja, insistiraće na taktičkim faulovima. Ne znam da li će sve to uspeti odmah da sprovede. Verujem da ćemo gledati i dosta igre leđima ka košu, što je zaštitni znak njihove škole - naglasio je Masiulis.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja