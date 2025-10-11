PREOKRET RAJAKOVIĆEVOG TORONTA: Raptorskima drama protiv Bostona

Košarkaši Toronta pobedili su danas na svom terenu ekipu Bostona rezultatom 107:105 u predsezonskom meču NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Grejdi Dik sa 22 poena.

U timu Bostona najbolji su bili Kris Buše i Pejton Pritčard, koji su postigli po 19 poena.

Košarkaši San Antonija savladali su posle produžetka na svom terenu Jutu 134:130. U pobedničkoj ekipi najbolji je bio Viktor Vembanjama koji je zabeležio 22 poena, sedam skokova i tri asistencije.

U redovima Jute najefikasniji je bio Brajs Sensabo sa 26 poena.

Košarkaši Portlanda pobedili su na svom terenu Sakramento 124:123, dok je Orlando u gostima bio bolji od Filadelfije 128:98. Finiks je u Makaou posle produžetka savladao Bruklin 132:127.