POMOĆNIK SVETISLAVA PEŠIĆA NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI: Evo šta se zapravo desilo sa Srbijom na Evrobasketu u Rigi
I dalje boli neuspeh srpskih košarkaša u Rigi. A kako i ne bi otišli su sa oreolom prvog favorita, a vratili se nakon prvog eliminacionog meča.
Krenulo je sa mnogim spekulacijama, klanovima, bušenjima, a sada je odlučio da sve to demantuje i progovori pomoćnik Svetislava Pešića, Marko Marinović. Čačanin je otkrio da je sve proteklo u najboljem redu i da su igrači i slektor pokušali da pomognu jedni drugima sve u nameri da se uzme medalja na Evropsko prvenstvo.
- Mi smo servis, ne samo Vasin (Vase Micića, prim. aut.) nego svih igrača. Svi smo bili jako posvećeni, počevši od selektora Pešića. Sve smo pokušali da ih što pre oporavimo i pripremimo. Zato i mrzim što se sve sada ovo dešava, što se priča, piše... Verujte, igračima je najteže. Zapravo ne mogu ni da zamislim kako je njima, ako je meni ovako - rekao je Marinović u intervjuu za "Meridijan Sport".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Istakao je da ovo jeste neuspeh.
- Moramo biti realni... Da je neuspeh, neuspeh je. Ali šta da zameriš igračima? Oni su dali sve od sebe u tom trenutku. Možemo da pričamo koliko su uticale povrede, Bogdanova posebno. Mnogi su bili roviti, Gudurić pre svih, onda se povredio Aleksa, temperature imali dvojica Nikola, a Vasa Micić je pokušavao da se vrati.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Rivali su bili motivisani.
- Uz sve to, moramo da krenemo od sebe. Ne želimo alibi. Turci su odigrali fenomenalno, da ne pričamo o Fincima. Oni su neverovatno motivisani kad igraju protiv Srbije. Za sve njih je Srbija bila prvi favorit. Šta da radimo, desi se.
Na kraju ostaje da se vidi ko će biti novi selektor Srbije i kako će "orlovi" izgledati u izazovima koji dolaze.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
CRNOGORAC OTKRIO! Evo šta mu je Nikola Jokić rekao pred Evrobasket
19. 09. 2025. u 08:50
KO POSLE SVETISLAVA PEŠIĆA? Obradović se sam nudi Srbiji, čeka se reakcija KSS-a
18. 09. 2025. u 09:38
MICIĆ OTKRIO! Razgovarao sam sa Jokićem i Bogdanovićem o reprezentaciji
17. 09. 2025. u 12:51
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)