POMOĆNIK SVETISLAVA PEŠIĆA NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI: Evo šta se zapravo desilo sa Srbijom na Evrobasketu u Rigi

I dalje boli neuspeh srpskih košarkaša u Rigi. A kako i ne bi otišli su sa oreolom prvog favorita, a vratili se nakon prvog eliminacionog meča.

Foto: FIBA

Krenulo je sa mnogim spekulacijama, klanovima, bušenjima, a sada je odlučio da sve to demantuje i progovori pomoćnik Svetislava Pešića, Marko Marinović. Čačanin je otkrio da je sve proteklo u najboljem redu i da su igrači i slektor pokušali da pomognu jedni drugima sve u nameri da se uzme medalja na Evropsko prvenstvo.

- Mi smo servis, ne samo Vasin (Vase Micića, prim. aut.) nego svih igrača. Svi smo bili jako posvećeni, počevši od selektora Pešića. Sve smo pokušali da ih što pre oporavimo i pripremimo. Zato i mrzim što se sve sada ovo dešava, što se priča, piše... Verujte, igračima je najteže. Zapravo ne mogu ni da zamislim kako je njima, ako je meni ovako - rekao je Marinović u intervjuu za "Meridijan Sport".

Istakao je da ovo jeste neuspeh.

- Moramo biti realni... Da je neuspeh, neuspeh je. Ali šta da zameriš igračima? Oni su dali sve od sebe u tom trenutku. Možemo da pričamo koliko su uticale povrede, Bogdanova posebno. Mnogi su bili roviti, Gudurić pre svih, onda se povredio Aleksa, temperature imali dvojica Nikola, a Vasa Micić je pokušavao da se vrati.

Rivali su bili motivisani.

- Uz sve to, moramo da krenemo od sebe. Ne želimo alibi. Turci su odigrali fenomenalno, da ne pričamo o Fincima. Oni su neverovatno motivisani kad igraju protiv Srbije. Za sve njih je Srbija bila prvi favorit. Šta da radimo, desi se.

Na kraju ostaje da se vidi ko će biti novi selektor Srbije i kako će "orlovi" izgledati u izazovima koji dolaze.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja