"FINSKA JE POBEDILA SRBIJU": DŽikić se dotakao narednog rivala na Evrobasketu posle velikog uspeha Gruzije

Časlav Vuković

07. 09. 2025. u 17:55

GRUZIJA je ostvarila veliki uspeh, plasiravši se u četvrtfinale Evropsko prvenstva. Nakon sjajnog rezultata oglasio se selektor ove reprezentacije Aleksandar Džikić.

ФИНСКА ЈЕ ПОБЕДИЛА СРБИЈУ: Џикић се дотакао наредног ривала на Евробаскету после великог успеха Грузије

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Selekcija koju sa klupe predvodi srpski stunjčak će u narednoj utakmici igrati protiv Finske koja je juče iznenadila Srbiju.

- Dodaću da je ovo prvi put da gledamo sebe na skautingu za sledećeg protivnika. Gledali smo utakmice protiv Bosne. Bilo je ružno videti nas u toj utakmici. Mi smo odrasli, niko nije uvređen, svi smo se zbližili i ovo je sve veliki plus i čestitke za trenere - rekao je Džikić.

Dotakao se potom skandinavske selekcije koja im stoji na putu ka pohodu na polufinale Evrobasketa 2025.

- Finska je pobedila Srbiju, znate, oni imaju taj način igre sa puno šuteva spolja i sjajnim skokom u napadu i ljudi se bore 40 minuta. Eto, rekao sam tri stvari. Nisam se bavio drugim ekipama, pratio sam samo rezultate. Kako ide ona rečenica? Svi igraju košarku? E, svi igraju košarku - zaključio je Džikić.

Podsetimo, Gruzija je u osmini finala pobedila aktuelnog olimpijskog i evropskog vicešampiona Frnacusku.

Fudbal
