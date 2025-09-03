PA, GDE BAŠ ONI!? Evo ko su ti Finci, s kojima Srbija igra u osmini finala Evrobasketa posle poraza od Turske! (VIDEO)
SRBIJA će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati protiv Finske. Skandinavska selekcija je bila jedan od četiri domaćina grupne faze i pokazala je dobru košarku, a evo sa čim će se susresti "orlovi" u nokaut fazi.
O prvoj zvezdi ove reprezentacije ne treba mnogo trošiti reči. U pitanju je Lauri Markanen koji je već sad NBA zvezda, a to je pokazao i partijama na Evrobasketu 2025.
Košarkaš Jute je redom postizao protiv Švedske 28 poena, Velikoj Britaniji je ubacio čak 43, u duelu sa Crnom Gorom je brojao do 26, dok je u porazu od Litvanije stao na 19.
Kad je budućnost Finske košarke u pitanju, ova zemlja ne treba da brine. U reprezentaciji je već sad talentovani 18-godišnjak Mika Murinen.
Ko je Mika Murinen?
On pohađa srednju školu AZ Kompas Prep u Čendleru (Arizona). Rođen je 4. marta 2007. godine, visok je 210 centimetara, a ima raspon ruku 220 centimetara.
Poznat je po spektakularnim zakucavanjima, takođe krasi ga i veoma dobar šut za tri poena.
Do sad je na Evropskom prvenstvu prosečno beležio pet poena i 2,3 skoka, što je dovoljno za indeks korisnosti 6,3.
Nije samo mladost, tu je i iskustvo
Finska u timu ima i nekoliko iskusnih igrača. Prednjači sjajni šuter Sasu Salin koji je poznat ljubiteljima košarke na ovim prostorima, pošto je nosio dres ljubljanske Olimpije. Trenutno brani boje Estudijantesa.
Tu je i Mikael Jantunen koji je prošle godine pružao sjajne partije u Parizu i zbog toga je nagrađen transferom u redove klupskog prvaka Evrope, ekipe Fenerbahčea.
Naravno ne treba izostaviti ni Aleksandera Madsena. U karijeri je igrao za atinski AEK, Rigu, Andoru, a trenutno nastupa u ACB ligi za Ljeidu.
Višegodišnji član reprezentacije je i 27-godišnji plejmejker Edon Madžuni koji nastupa za francuski Grevelin.
Trener skandinavske selekcije je mladi stručnjak Lasi Touvi. On ima 38 godina i od 2022. je na klupi Finske. Takođe, strateg je japanske Jokohame.
Podsetimo, Finska i Srbija su poslednji meč odigrali 21. februara 2025. godine u kvalifikacijama za Evrobasket. "Orlovi" su trijumfovali u Espu sa 105:95, uz neverovatnu partiju Filipa Petruševa koji je postigao 34 poena.
Finska je grupnu fazu Evropskog prvenstva okončala sa učinkom 3-2. Izgubila je od Litvanije i Nemačke, a pobedila je Švedsku, Veliku Britaniju i Crnu Goru.
Meč Srbija - Finska igra se u subotu, a organizatori još nisu saopštili u koje tačno vreme.
