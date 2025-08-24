SA OVIMA NEMA ŠALE: Objavljen spisak igrača zemlje-domaćina protiv kojih će "orlovi" igrati na Evrobasketu
Selektor košarkaške reprezentacije Letonije Luka Banki saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra.
Na spisku se nalaze: Davis Bertans (Dubai), Dairis Bertans (VEF Riga), Klavs Čavars (Sabah), Andrejs Gražulis (Huventud), Marcis Štajnbergs (Manresa), Arturs Kuruc (Rio Breogan), Rihards Lomažs (Bon), Mareks Mejeris (Kluž), Kristaps Porzingis (Atlanta), Rolands Šmits (Efes), Arturs Žagars (Fenerbahče) i Kristers Zoriks (Portel).
Košarkaši Letonije su tokom priprema za kontinentalni šampionat odigrali pet mečeva, a zabeležili su dve pobede i tri poraza.
Letonija će na Evrobasketu 2025 igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Portugalije, Estonije, Turske, Srbije i Češke.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
24. 08. 2025. u 12:23
"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne
24. 08. 2025. u 12:48
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)