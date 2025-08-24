Košarka

SA OVIMA NEMA ŠALE: Objavljen spisak igrača zemlje-domaćina protiv kojih će "orlovi" igrati na Evrobasketu

24. 08. 2025. u 14:53

Selektor košarkaške reprezentacije Letonije Luka Banki saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra.

FOTO: FIBA.Basketball

Na spisku se nalaze: Davis Bertans (Dubai), Dairis Bertans (VEF Riga), Klavs Čavars (Sabah), Andrejs Gražulis (Huventud), Marcis Štajnbergs (Manresa), Arturs Kuruc (Rio Breogan), Rihards Lomažs (Bon), Mareks Mejeris (Kluž), Kristaps Porzingis (Atlanta), Rolands Šmits (Efes),  Arturs Žagars (Fenerbahče) i Kristers Zoriks (Portel).

Košarkaši Letonije su tokom priprema za kontinentalni šampionat odigrali pet mečeva, a zabeležili su dve pobede i tri poraza.


Letonija će na Evrobasketu 2025 igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Portugalije, Estonije, Turske, Srbije i Češke.

