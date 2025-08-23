ATAMAN PRED EVROBASKET: Srbija je favorit, ali Turska želi da osvoji medalju
TURSKA je rival Srbije u grupnoj fazi na Evropskom prvenstvu. Selektor ove reprezentacije Ergin Ataman govorio je predstojećem takmičenju.
Strateg Panatinaikosa je zadovoljan u kakvoj formi njegovi igrači dočekuju kontinentalno nadmetanje.
- Mogu reći da smo postigli veoma dobru hemiju. Imali smo odličan pripremni period i videli smo kako nam raste forma. Svaki igrač u ekipi poseduje značajno iskustvo i imamo dosta samopouzdanja. Pričao sam o tome da će nivo našeg tima biti jasan posle mečeva sa Litvanijom i Nemačkom. Kao što vidimo, nalazimo se u dobroj formi. Raspodelićemo minutažu za generalnu probu sa Crnom Gorom i to da bi svaki igrač mogao da pruži svoj maksimum na Evrobasketu - rekao je Ataman pred start Eruobasketa 2025.
Turska jako dugo čeka na medalju, a čini se da bi ovaj sastav u kom se nalaze Alperen Šengun, Šejn Larkin, Džedi Osman i drugi mogao da se okiti odličjem.
- Prvo Evropsko prvenstvo održano je 1935. Za 90 godina nismo osvojili nijednu medalju, osim srebrnog odličja na turniru 2001. godine na kojem smo bili domaćini. Veoma smo ambiciozni. Naš cilj nije da prođemo grupu ili igramo četvrtfinale. Naš cilj je da osvojimo medalju, zato smo ovde. Radimo i borimo se za ovo poslednjih mesec dana. Kao što znate, na prošlom Evropskom prvenstvu smo prošli loše. Ovog puta ćemo se osvetiti. Nadam se da svi imamo isto uverenje jer pozitivno razmišljanje donosi uspeh, nema potrebe da budemo pod stresom.
Dotakao se i reprezentacije Srbije za koju smatra da je glavni favort za zlato.
- Srbija deluje kao favorit da osvoji turnir. Tačno je da imaju veoma kvalitetan tim. Međutim, osim njih devet ili deset timova su kandidati za medalju, a mi smo jedna od tih ekipa. Imamo samopouzdanje. Hajde da svi zajedno jurimo medalju do poslednjeg trenutka - zaključio je Ataman.
Podsetimo, pored Turske i Srbije u grupi A se još nalaze i Portugalija, Češka, Letonija i Estonija.
Ova selekcija prvi meč na Evrobasketu igra protiv baltičke reprezentacije, 27. avgusta od 17 časova.
