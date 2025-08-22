Košarka

KAKAV UDARAC ZA RIVALA SRBIJE! Najbolji igrač ne ide na Evropsko prvenstvo

Новости онлине

22. 08. 2025. u 11:52

JOŠ jedan poznati igrač neće nastupiti na Evrobasketu.

Foto: Profimedia

Majk Kocar, centar košarkaške reprezentacije Estonije propustiće Evropsko prvenstvo i meč sa Srbijom.

Snimak njegovog ramena je pokazao da nije spreman da igra na Evrobasketu i potom se Majk sam oglasio.

- Iako sam silno želeo da igram na Evrobasketu i nosim dres Estonije, to neće biti moguće u ovom trenutku. Reprezentaciji želim mnogo sreće u Rigi i verujem da su spremni da ispune zacrtane ciljeve", rekao je Kocar.

Magnetna rezonanca je pokazala određena oštećenja u njegovom ramenu i to će biti veliki udarac za Estoniju jer je Kocar njihov najbolji igrač.

- Naravno, žao nam je što je Kocar povređen i što neće moći da igra za reprezentaciju. On je važan i na terenu i van njega. Ipak, verujem da imamo sve što je potrebno da se u pravom svetlu pokažemo u Rigi", kaže selektor Heiko Ranula.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

 

