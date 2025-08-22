KAKAV UDARAC ZA RIVALA SRBIJE! Najbolji igrač ne ide na Evropsko prvenstvo
JOŠ jedan poznati igrač neće nastupiti na Evrobasketu.
Majk Kocar, centar košarkaške reprezentacije Estonije propustiće Evropsko prvenstvo i meč sa Srbijom.
Snimak njegovog ramena je pokazao da nije spreman da igra na Evrobasketu i potom se Majk sam oglasio.
- Iako sam silno želeo da igram na Evrobasketu i nosim dres Estonije, to neće biti moguće u ovom trenutku. Reprezentaciji želim mnogo sreće u Rigi i verujem da su spremni da ispune zacrtane ciljeve", rekao je Kocar.
Magnetna rezonanca je pokazala određena oštećenja u njegovom ramenu i to će biti veliki udarac za Estoniju jer je Kocar njihov najbolji igrač.
- Naravno, žao nam je što je Kocar povređen i što neće moći da igra za reprezentaciju. On je važan i na terenu i van njega. Ipak, verujem da imamo sve što je potrebno da se u pravom svetlu pokažemo u Rigi", kaže selektor Heiko Ranula.
22. 08. 2025.
21. 08. 2025.
