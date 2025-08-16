OVO JE VEĆ OZBILJAN PROBLEM: Francuska bez još jednog centra na Evrobasketu

FRANCUSKA je u velikom problemu. Veliko je pitanju kako će izgledati unutrašnja linija "trikolora" na Evropskom prvenstvu u košarci, pošto je i četvrti centar morao da otkaže učešće na kontinentalnom takmičenju.

FOTO: AP/Tanjug

Od ranije se znalo da Frederik Fotu neće moći da računa na Viktora Vembanjamu, Rudija Gobera i Matijasa Lesora. Njima se sad pridružio i Vensan Poarje.

Kako prenosi "L'Ekip" košarkaš Efesa je pre dva dana u duelu sa Španijom povredio koleno i neće biti u timu na Evrobasketu 2025.

INFO L'ÉQUIPE. Touché au genou droit, le pivot d'Anadolu Efes Istanbul Vincent Poirier ne disputera le Championnat d'Europe avec les Bleus.

➡️ https://t.co/hkhb8woNFn pic.twitter.com/OISu9jbinA — L'Équipe (@lequipe) August 16, 2025

Što se visokih igrača u reprezentacije Francuske tiče, najviše će morati da povuče novi kapiten Geršon Jabusele.

Podsetimo, "trikolori" se na Evropskom prvenstvu nalaze u grupi D sa selekcijama Slovenije, Belgije, Islanda, Poljske i Izraela.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

