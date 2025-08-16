Košarka

OVO JE VEĆ OZBILJAN PROBLEM: Francuska bez još jednog centra na Evrobasketu

Časlav Vuković

16. 08. 2025. u 17:01

FRANCUSKA je u velikom problemu. Veliko je pitanju kako će izgledati unutrašnja linija "trikolora" na Evropskom prvenstvu u košarci, pošto je i četvrti centar morao da otkaže učešće na kontinentalnom takmičenju.

ОВО ЈЕ ВЕЋ ОЗБИЉАН ПРОБЛЕМ: Француска без још једног центра на Евробаскету

FOTO: AP/Tanjug

Od ranije se znalo da Frederik Fotu neće moći da računa na Viktora Vembanjamu, Rudija Gobera i Matijasa Lesora. Njima se sad pridružio i Vensan Poarje.

Kako prenosi "L'Ekip" košarkaš Efesa je pre dva dana u duelu sa Španijom povredio koleno i neće biti u timu na Evrobasketu 2025.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Što se visokih igrača u reprezentacije Francuske tiče, najviše će morati da povuče novi kapiten Geršon Jabusele.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, "trikolori" se na Evropskom prvenstvu nalaze u grupi D sa selekcijama Slovenije, Belgije, Islanda, Poljske i Izraela.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)