AMERIKANAC STIGAO U ŠPANIJU: Baskonija dovela pobednika u zakucavanju u NBA ligi

AMERIČKI košarkaš Hamidu Dijalo potpisao je dvogodišnji ugovor sa Baskonijom, saopštio je danas španski klub.

Foto: EPA-EFE/CJ GUNTHER

Ovaj 27-godišnjak je od septembra prošle godine igrao za kineski Šansi lungs. On ima i državljanstvo Gvineje, prosečno je u tamošnjem prvenstvu beležio 22,5 poena, 7,3 skoka i 3,1 asistenciju po meču.

Amerikanac je 2018. godine u drugoj rundi izabran kao 45. pik na NBA draftu od strane Bruklina.

Dijalo je u NBA ligi odigrao 265 utakmica za Oklahomu, Detroit, Bruklin i Vašington, a 2019. godine pobedio je u zakucavanju na Ol-star vikendu u Šarlotu.

Košarkaši Baskonije će 30. septembra u prvom kolu Evrolige dočekati Olimpijakos.

