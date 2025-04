"JEDINO ON PODSEĆA NA KOBIJA BRAJANTA": Nekadašnji košarkaš Lejkersa iskreno o Luki Dončiću

Slovenački košarkaš i igrač Lejkersa Luka Dončić započeo je novo poglavlje u njegovoj karijeri, rame uz rame sa Lebronom Džejmsom, a već su krenula poređenja i sa Kobijem Brajantom.

Foto: Profimedia

Nekadašnji košarkaš Lejkersa, Saša Vujačić je u potkastu „Out the Mud“ podkastu uporedio Dončića sa legendarnim Kobijem Brajantom. U prvim Lukinim danima u NBA ligi, Vujačić je dobio mnogo poziva.

- Mi se zapravo ne znamo. Znamo jedan za drugog. Imali smo različite puteve koji su nas odveli u NBA, ali kada je on došao i ligu, mislim da me je Mark Stern ili neko drugi zvao i pitao me šta mislim o Luki. Znate, on dolazi iz iste države i nekoliko njih me je zvalo i rekao sam im - biću iskren, gledam ga kako igra i možda je on jedini koji me malo više od bilo koga drugog podseća na Kobija Brajanta - rekao je Vujačić.

