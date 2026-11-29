Fabregas očitao lekciju Juventusu: Potop "stare dame" u Komu (VIDEO)
Ubedljiv trijumf Koma u 13. kolu Serije A.
Fudbaleri Koma ostvarili su ubedljivu pobedu protiv Juventusa, pošto su na svom terenu slavili rezultatom 3:0 (1:0) u utakmici 13. kola Serije A i tako se probili na četvrto mesto prvenstvene tabele.
Ekipa Seska Fabregasa od početka je nametnula svoj ritam, a posao joj je dodatno olakšalo isključenje Randala Kola Muanija u petom minutu. Napadač Juventusa je pesnicom udario Valjea u glavu, zbog čega mu je sudija opravdano pokazao direktan crveni karton.
Komo je poveo u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena. Niko Paz je iz slobodnog udarca sa veoma teške pozicije uputio snažan šut, a gol-tehnologija potvrdila je da je lopta prešla gol-liniju za 1:0.
Sa igračem više i prednošću na semaforu, domaći tim je u nastavku bez većih problema kontrolisao utakmicu. Anastasios Duvikas je u 63. minutu iskoristio gužvu u kaznenom prostoru i povisio na 2:0, da bi 17 minuta kasnije ponovo zatresao mrežu gostiju.
Grčki napadač je završni udarac zadao posle asistencije Paza, koji mu je glavom spustio loptu, a Duvikas je sa ivice šesnaesterca iz prve pogodio malu mrežu za konačnih 3:0.
Ovim trijumfom Komo je stigao do 29 bodova i četvrte pozicije na tabeli Serije A, dok je Juventus ostao na sedmom mestu sa 21 bodom.
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