HOROR U OVČI: Devojku usmrtio voz
DEVOJKA, čiji identitet za sada nije poznat, nastradala je večeras kad je na nju naleteo putnički voz u beogradskom naselju Ovča, nezvanično saznaje Telegraf!
Tragedija se dogodila oko 21 sat u trenutku dok je prugom prolazio voz na relaciji Zemun - Vršac koji inače saobraća kroz Ovču bez zaustavljanja. Devojka prema rečima očevidaca nije primetila da voz nailazi i na mestu je podlegla povredama.
Uviđaj na mestu nesreće i dalje traje.
(Telegraf)
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