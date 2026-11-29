U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Pančevo-Vršac poginuo je M. T. (50), koji je bio u automobilu koji se zaustavio nasred kolovoza, a u koje je otpozadi udarilo drugo vozilo, kojim je upravljao N. Š. (29). Kako saznajemo, u zaustavljeni auto je potom udario i drugi automobil, a taj vozač je bez zaustavljanja pobegao i za njim se traga!