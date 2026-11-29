JEMENSKI pobunjenici Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su sproveli pet operacija protiv ciljeva duboko u Saudijskoj Arabiji, uključujući vojsku u Rijadu, gasna postrojenja i luku Džeda, kao i benzinsku stanicu Šadgum u istočnom regionu.

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Vojni portparol Huta Jahja Seri objavio je informacije o napadima koje su izvršili protiv Saudijske Arabije, na platformi X, prenela je agencija Tasnim.

Napadi su izvršeni i na komunikacioni bataljon Nacionalne garde u glavnom gradu Rijadu, radar u oblasti Hamis Mušajt i luku Džeda.

Jahja je najavio nastavak vojnih operacija sve dok se "agresija potpuno ne zaustavi i opsada Jemena ne bude ukinuta".

Saudijska Arabija je odgovorila na napade Huta, izjavio je portparol Arapske koalicije, brigadni general Turki al Maliki.

Ovim uzvratnim udarima uništeno je 19 meta koje su Huti koristili za lansiranje balističkih raketa i dronova, kao i pet meta koje pripadaju vitalnoj operativnoj infrastrukturi Huta u luci Ras Isa, naveo je portparol Arapske koalicije.

Kriza u Jemenu se produbila nakon što su pobunjenici Huti, koje podržava Iran, preuzeli kontrolu nad glavnim gradom Sanom i nekim drugim područjima u septembru 2014. godine.

Nakon ovih događaja, Arapska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom počela je da podržava međunarodno priznatu jemensku vladu u martu 2015. godine.

Iako je zemlja doživela relativno miran period sa primirjem koje je stupilo na snagu u aprilu 2022. godine, sukobi su ponovo eskalirali od jula.

Huti sve češće napadaju područja pod kontrolom vlade, a istovremeno ciljaju Saudijsku Arabiju balističkim raketama i dronovima.

(Tanjug)

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