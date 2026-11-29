TO JE GAŽENJE USTAVA: Brnabić prokomentarisala dokument koji je predsednik Narodne skupštine navodno uputio plenumima
NARODNA poslanica Ana Brnabić istakla je večeras u emisiji Hit Tvit na Pink televiziji da je dokument koji je predsednik Narodne skuštine Aleksandar Čupić uputio plenumu eklatantno gaženje Ustava Republike Srbije.
- Moramo da pokažemo kakvo je ovo kršenje Ustava, gaženje instuticija. Ne znamo ko vodi zemlju, ko odlučuje. Nije Čupić samo tražio dozvolu da se ta neka osoba zaposli. Tu je nešto gore - On je tražio da ta osoba bude kanal direktne komunikacije između njega i plenuma. Plenumi će vršiti kontrolnu ulogu u Skupštini. Apsolutno protiv Ustava - ističe Brnabić.
Podsetimo, narodna poslanica poslaničke grupe "Srbija pobeđuje - Aleksandar Vučić" Ana Brnabić objavila je na mreži X dokument koji, kako tvrdi, pokazuje da predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić traži odobrenje od studentskih plenuma za zapošljavanje u svom kabinetu, kvalifikujući ga kao brutalno gaženje Ustava i ponižavanje najvažnije institucije Republike Srbije.
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