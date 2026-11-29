NARODNA poslanica Ana Brnabić istakla je večeras u emisiji Hit Tvit na Pink televiziji da je dokument koji je predsednik Narodne skuštine Aleksandar Čupić uputio plenumu eklatantno gaženje Ustava Republike Srbije.

Foto: Tanjug/Narodna skupština RS/Miloš Miškov

- Moramo da pokažemo kakvo je ovo kršenje Ustava, gaženje instuticija. Ne znamo ko vodi zemlju, ko odlučuje. Nije Čupić samo tražio dozvolu da se ta neka osoba zaposli. Tu je nešto gore - On je tražio da ta osoba bude kanal direktne komunikacije između njega i plenuma. Plenumi će vršiti kontrolnu ulogu u Skupštini. Apsolutno protiv Ustava - ističe Brnabić.

Podsetimo, narodna poslanica poslaničke grupe "Srbija pobeđuje - Aleksandar Vučić" Ana Brnabić objavila je na mreži X dokument koji, kako tvrdi, pokazuje da predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić traži odobrenje od studentskih plenuma za zapošljavanje u svom kabinetu, kvalifikujući ga kao brutalno gaženje Ustava i ponižavanje najvažnije institucije Republike Srbije.

Predsednik Narodne skupštine, Aleksandar Čupić, ima obavezu da svim građanima odmah odgovori da li je ovaj dokument autentičan. Ako jeste, onda se radi o brutalnom gaženju Ustava i ponižavanju najvažnije institucije Republike Srbije. Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji! Nema šta predsednik Narodne skupštine da pita anonimne plenume da li i koga može da zaposli! Ukoliko je dokument autentičan, i on i Studentska lista moraju da odgovaraju zbog ovakvog gaženja Ustava i ponižavanja građana Srbije. Da ne pominjem sad priču o konkursima, stručnosti i depolitizaciji - jer je to samo još jedna u nizu laži Studentske liste, ali nebitna u odnosu na kršenje Ustava i ponižavanje skupštine. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 29, 2026