Fudbaleri AEK-a savladali su PAOK rezultatom 3:2 u velikom derbiju grčkog prvenstva, u utakmici koja je opravdala očekivanja i donela mnogo uzbuđenja.

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

U centru pažnje našli su se i srpski reprezentativci Luka Jović i Andrija Živković, koji su se upisali u strelce za svoje ekipe.

Jović je zatresao mrežu PAOK-a u 24. minutu, sjajno reagovavši na ubačenu loptu sa leve strane i preciznim udarcem iz prve. Tim pogotkom AEK je došao i u vođstvo od 1:0. Do poluvremena se rezultat nije menjao.

U nastavku meča viđena je totalna ludnica. Koita je duplirao vođstvo domaćina u 62. minutu. Ipak PAOK se nije predavao, pa je pogodio i Andrija Živković u 73. minutu i tako još jednom pokazao koliko je bitan za tim iz Soluna. Samo četiri minuta kasnije crno-beli dolaze do poravnanja rezultata pošto je strelac bio i bivši fudbaler Crvene zvezde Šerif Endiaje.

Na kraju, u totalno ludoj završnici, AEK dolazi do pobede u nadoknadi vremena kada je pogodio Zini i tako doneo veliko slavlje Marku Nikoliću i navijačima ovog tima.

Nakon ovog 12. kola AEK je treći sa 26 bodova, dok je PAOK četvrti sa 22.