SRPSKI DERBI U ATINI! Jović i Živković pogađali, pobednik odlučen u nadoknadi vremena (VIDEO)
Fudbaleri AEK-a savladali su PAOK rezultatom 3:2 u velikom derbiju grčkog prvenstva, u utakmici koja je opravdala očekivanja i donela mnogo uzbuđenja.
U centru pažnje našli su se i srpski reprezentativci Luka Jović i Andrija Živković, koji su se upisali u strelce za svoje ekipe.
Jović je zatresao mrežu PAOK-a u 24. minutu, sjajno reagovavši na ubačenu loptu sa leve strane i preciznim udarcem iz prve. Tim pogotkom AEK je došao i u vođstvo od 1:0. Do poluvremena se rezultat nije menjao.
U nastavku meča viđena je totalna ludnica. Koita je duplirao vođstvo domaćina u 62. minutu. Ipak PAOK se nije predavao, pa je pogodio i Andrija Živković u 73. minutu i tako još jednom pokazao koliko je bitan za tim iz Soluna. Samo četiri minuta kasnije crno-beli dolaze do poravnanja rezultata pošto je strelac bio i bivši fudbaler Crvene zvezde Šerif Endiaje.
Na kraju, u totalno ludoj završnici, AEK dolazi do pobede u nadoknadi vremena kada je pogodio Zini i tako doneo veliko slavlje Marku Nikoliću i navijačima ovog tima.
Nakon ovog 12. kola AEK je treći sa 26 bodova, dok je PAOK četvrti sa 22.
Preporučujemo
STRAŠNA PARTIJA SRBIJE! Pukla stotka u "Pioniru", Orlovi pregazili Italiju (VIDEO/FOTO)
29. 11. 2026. u 21:01 >> 21:01
Zvezdini džudisti apsolutni vladari Superlige: Titula ostaje u Ljutice Bogdana
29. 11. 2026. u 20:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika tragedija u Sarajevu: Preminuo igrač Bosne, meč prekinut
Velika tragedija u Bosni i Hercegovini.
29. 11. 2026. u 19:03
Delije grmele u Novom Pazaru zbog Lalatovića!
Fudbaleri Crvene zvezde vode protiv Novog Pazara na strani sa 0:3 a navijači crveno-belih su "grmeli" zbog trenera domaće ekipe Nenada Lalatovića.
29. 11. 2026. u 17:28
POVERENIKU POZLILO, VODITELjA IZDAO GLAS Šta se zaista desilo u Jutarnjem na TV Prva: "Žao mi je što je tako ispalo, jutros se pogoršalo..."
"ŽAO mi je što se to dogodilo."
29. 11. 2026. u 16:39 >> 19:44
Komentari (0)