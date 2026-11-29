NARODNA poslanica Ana Brnabić i Marija Đurišić, supruga Dragana J. Vučićevića gostuju u emisiji Hit Tvit.

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Ana Brnabić

- Ne možete hapsiti novinare i određivati im pritvor. Jedva čekam da vidim kako će vladajuća većina, režim, kako će odbiti da raspravlja o Zaključku o zaštiti slobode medija. Sutra ću u 14 časova držati pres konferenciju - istakla je Brnabić.

Marija Đurišić

- Praznike, Božić slavili smo na poslu. Slavićemo ove godine sami slavu. Deca će slaviti bez oca, deci moram da kažem, ali slavićemo - istakla je Đurišić.

- Vrlo sam razmišljala o tome, pitam samu sebe - kakav je to mentalni sklop ljudi koji se raduju nečijoj nesreći. Kako možeš da aplaudiraš, a znaš da ima malu decu, nije počinio nikaakv zločin. Ljudi nemaju argumente, da sam ja "ćacijka", "glupa", "plava". Ja znam šta ću da kažem, znam šta ću da pitam - istakla je ona.

Šta bi pitala Jovu Bakića?

- Kako ga nije sramota? Je li onaj taj koji dinsta, prži? Kako ga nije sramota da izađe na ulicu uopšte - pitala je Đurišić.

ANA BRNABIĆ: Jovo Bakić je komesar

- Jovo Bakić je bukvalno komesar. Na život i smrt. Uglavnom na smrt. Dobro, ti novinari će imati višedecenijsku robiju. Novinar? Mi smo doživeli u prvih 35 dana terora Studentske liste, da anonimni plenumi pošalju v.d. direktora RTS zahtev za dosije 50 novinara. On kaže da je to u redu i u skladu sa propisima. Mi ćemo da disciplinujemo medije, kako kaže Bakić. Prva nije uspela da se prekomponuje brzo, opet su kažnjeni od REM-a. 16 sati nije bilo dovoljno brzo - kaže Brnabić.

ĐURIŠIĆ: Policija nije sprečila linč mog muža

- Htela sam da kažem, ovo je trajalo i trajalo i niko nije reagovao. Mi kod kuće gledamo TV. Moja mama šokirana, počinje da plače. Deca plaču, policija ne raguje. Kažu, na terenu su, procenili su da nije ništa. Gledam kako mi muža linčuju i ponižavaju. Nakon toga, kad je policija evakuisala naše zaposlene, ponašala se kao da su ovce. Govorili su: "Ove čuvamo, neka ih poubijaju". Hvala svima što su do jednog sutra došli na posao - rekla je Đurišić, pa dodala: "Ko meni garantuje sada da smo bezbedni. Love nas. Muž mi je odveden na 30 dana?".

BRNABIĆ: Svi ti iz Studentske liste radili za državu

- Vi kada pogledate tih 140 poslanika. Oni pričaju o nama. Koliko sam ja bivša vlast i režim toliko su i oni. Svako od njih je bio zaštićen i povlašćen. Njihov 124. na listi. Od Fonda za nauka dobio novac. 2023/2024. bio moderator o veštačkoj inteligenciji. On je bio za vlast. Dok mu se nije pružila šansa. Marija Lesnik, preko 200.000 evra za nauku. Svi dobili, ljudi... Ona ustane i kaže: "Dobila sam, jer sam imala najbolji projekat". Pa što se boriš protiv te vlasti koja je davala na osnovu fakulteta. Mirjana Nikolić 2023. godine, ona što "sumlja". Oparnica pored nje jede ceo dan, Vučić ne može vodu da pije. Ona je putovala kao deo zvanične delegacije sa Tamarom Vučić u Teheran. 90 posto tih ljudi radi za državu. Programski direktor Petnice isto. Kakav revanšizam? Kakva bolesna mržnja ih tera, kad Vučić kaže za Vučka, znaju da je tu Vukašin Vučićević, da oni tapšu. Njima je obrisana svest - ističe Brnabić.

ANA BRNABIĆ: Nema više slobodnih medija

- Neće ovde biti slobodnih medija. Ko misli svojom glavom, bie uhapšen i zatvoren od strane REM. To je njihova mantra. Imate najsramotniji RTS ikada u svom postojanju. To što rade je sramota. RTV koji je potpuno preuzet od strane Studentske liste, prekinuo prenose pokrajinske skupštine. Kada je SNS preuzeo vlast 2012. godine, Šabić je ostao do kraja mandata. Saša Janković isto. Nisu uređivani mediji. Promenjen je Zakon kako bi mogli da se otvore N1. Taj, onaj koga nazivaju diktatorom - Aleksandar Vučić - N1 je morao da se registruje u Srbiji, da Aleksandar Vučić nije dao, ialo ne poštuju Zakon da snose pravne konsekvence. Nije verovao u gašenje medija. To je bila zemlja slobode. U Francuskoj ko blokira medije, za 32 sekunde ih izbace. Direktor Jovine gimnazije sa licima na rukama. Drid. Tako možete desetine hiljada ljudi u Srbiji da uhapsite danas. Ne pognete li glavu pred Studentskom listom, bićete uhapšeni. Daće vam razlog - rekla je Brnabić.

ĐURIŠIĆ: Mogla se čuti druga strana, ali pitanja im se ne dopadaju

- Vučko je bio pozivan u PS Voždovac. To je trajalo vrlo kratko. Uručen mu je poziv da se izjasni po drugim tužbama. Naša zaposlene su predale, tužbu još jednu da se postupak pokrene. Ti ljudi su identifikovani, znamo ko su i gde su. Niko još nije reagovao. Kod Minje Miletić je mogla da se čuje druga strana. Naši urednici su slali mejlove, poruke, odgovori su bili da mi nismo novinare. Kod Minje je bar moglo da se čuje. Ona postavlja pitanje koje se njima ne dopada. Greh je postaviti pitanje - ističe Đurišić.

Brnabić o spornom dokumentu predsednika Narodne skupštine

- Moramo da pokažemo kakvo je ovo kršenje Ustava, gaženje instuticija. Ne znamo ko vodi zemlju, ko odlučuje. Nije Čupić samo tražio dozvolu da se ta neka osoba zaposli. Tu je nešto gore - On je tražio da ta osoba bude kanal direktne komunikacije između njega i plenuma. Plenumi će vršiti kontrolnu ulogu u Skupštini. Član 155. Apsolutno protiv Ustava - ističe Brnabić.

ĐURIŠIĆ: Nadam se da će tata što pre kući

- Ono čemu se ja nadam i mislim su dve različite stvari. Ovde Zakon sprovodi neko Tužilaštvo koje nema pravdu, koje razmišlja samo da ukine one koje nisu njima po volji. Želim da mi muž dođe kući. Ne znam šta da deci kažem. Tatu smo zvali na fejstajm. Slikali smo se ispred snega. Iskreno se nadam da će tata što pre kući - rekla je Đurišić.