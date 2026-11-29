Ozbiljne face okupirale "Pionir" - Evo ko je sve uživao u igri Orlova (VIDEO/FOTO)
Mnogobrojne poznate ličnosti tik pored terena.
Košarkaška reprezentacija Srbije na najbolji mogući način se odužila navijačima na poverenju, pošto je večeras pružila sjajnu partiju i savladala Italiju sa 102:76 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Pune tribine u "Pioniru" dočekale su našu selekciju, koja je od prvog do poslednjeg minuta prikazala fenomenalnu borbu i veliku želju, pa nije ni čudo što su momci sa terena ispraćeni ovacijama i aplauzima.
Priliku da uživaju u majstorijama "orlova" nisu propustili ni ljudi iz sveta košarke, funkcioneri, treneri, bivši igrači, ali i oni koji su sada aktivni.
Specijalni gost bio je predsednik FIBA Evropa, legendarni španski košarkaš Horhe Garbahosa. Čuvenom asu su potpredsednik KSS Nenad Krstić i naša trofejna reprezentativka Sonja Vasić pred početak meča uručili dres Srbije. Takođe, prvi čovek Saveza Nebojša Čović poklonio je monografiju "100 godina košarke u Srbiji" jednom od naših najvećih pesnika Matiji Bećkoviću, koji je redovan pratilac košarkaša, a danas proslavio je svoj 87. rođendan.
Tik pored terena viđeni su i trener Partizana Đoan Penjaroja sa svojim asistentom Mirkom Ocokoljićem, a iza njih su sedeli prvotimci crno-belih Karlik Džons i Kajl Olman. Viđeni su i bivši plejmejker Bojan Popović, nekadašnji centar Žarko Čabarkapa, ali i proslavljeni Italijan Luiđi Datome.
Treba pomenuti i da su počasni gosti bili učenici koji su za Srbiju i Matematičku gimnaziju osvojili 30 medalja na najprestižnijim svetskim takmičenjima u 2026. godini na Svetskoj olimpijadi iz matematike i Svetskoj olimpijadi iz fizike, Balkanijadi iz fizike, Balkanijadi iz matematike, Evropskoj olimpijadi iz fizike, Evropskoj olimpijadi iz matematike za devojke.
Najuspešniji među njima su Luka Smiljanić, Nikola Kočović, Vanja Jelovac, Nina Šušić, Anja Tešević i Konstantin Stojilković. Prigodne poklone dodelili su im potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić i generalni sekretar Predrag Kanački.
Na kraju, i ovog puta su uz naše košarkaše bili i sportisti Specijalne Olimpijade Srbije, koji su održali pokazni trening.
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