Penjaroja najavljuje drugačiji Dubai: Biće motivisaniji, moramo da im odgovorimo
Crno-bele očekuje teško gostovanje u Emiratima.
Košarkaši Partizana uspeli su da dobiju prvi od dva uzastopna duela sa Dubaijem (78:76), koji će sutra uveče biti domaćin u 14. kolu Evrolige (17.00, Arena premijum 1) i sigurno će znatno motivisanija dočekati taj okršaj. Svestan je toga i trener crno-belih Đoan Penjaroja (57), pa je najavio žestoku borbu i neke drugačije stvari na samom terenu.
Moraće Španac ponovo da kombinuje kada je reč o sastavu tima, jer u Ujedinjene Arapske Emirate nisu otputovali povređeni plejmejker Luka Vildoza, bek Itan Tompson i krilo Lamar Stivens, dok krilni centar Derek Vilis nije još u potpunosti spreman za najveće napore.
- Drugo takmičenje i potpuno drugačija utakmica, jer igramo u gostima. Očigledno je da moramo da se oslonimo na dobre stvari iz prethodnog meča, ali moramo da se pripremimo za potpuno novi izazov, kako u odbrani, tako i u napadu, jer će oni verovatno promeniti neke svoje akcije. Pre svega, mislim da će Dubai igrati sa više energije u odbrani nego u Beogradu - rekao je Penjaroja.
Podsetimo, "parni valjak" je trenutno 11. na tabeli sa skorom 7-6, a u prošloj rundi je nakon produžetka dobio Bešiktaš u "Pioniru". S druge strane, ekipa Ćavija Paskvala je na visokom četvrtoj poziciji sa učinkom 9-4, a vezala je dva trijumfa u elitnom takmičenju, protiv Makabija u gostima i Efesa kod kuće.
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