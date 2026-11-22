KSS reagovao na reči Ibona Navara: "Molimo da nas poštedi ovakvih bezobraznih izjava"
Navaro bi trebalo da pokaže više razumevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, ističe se u saopštenju Saveza.
Košarkaški savez Srbije osudio je izjavu trenera Crvene zvezde Ibona Navara posle meča sa Cibonom i uputio mu poruku povodom njegovih komentara o reprezentaciji Srbije.
Podsetimo, na pitanje da li će srpski igrači biti na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću protiv Litvanije u četvrtak, Španac je istakao da je prioritet da igraju u utorak protiv Virtusa u Evroligi.
- Šta hoćete da uradim? Da li da pustim Srbe da se odmaraju za reprezentaciju? Da li treba da pitamo igrače da li bi igrali u utorak ili četvrtak. To je teško. Ko plaća igrače? Zvezda. Prioritet je meč u utorak, naravno, nakon toga će selektor odlučiti koliko će oni igrati u četvrtak. Odlučićemo - poručio je Navaro.
Sada je stigao odgovor. Iz KSS-a su posebno odgovorili na njegove komentare o finansiranju igrača, ističući da država Srbija u značajnoj meri finansira i košarkaše i trenere crveno-belih.
"Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera KK Crvena zvezda Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj meri finansira igrače, a i trenere KK Crvena zvezda. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimerena i, da ne kažemo, bezobrazna", piše u saopštenju Saveza.
Savez je ukazao i na to da je interes nacionalnog tima da najbolji domaći košarkaši budu dostupni selektoru Dušanu Alimpijeviću, uz podsećanje da Crvena zvezda u svom sastavu ima 13 stranih igrača.
"Navaro bi trebalo da pokaže više razumevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca. Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze KK Crvena zvezda."
Na kraju, iz KSS-a su poručili da očekuju da se slične izjave više ne ponavljaju, uz ocenu da je to u interesu celokupne srpske košarke.
"Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti", navodi se u saopštenju Košarkaškog saveza Srbije.
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