SNEŽNA OLUJA PARALISALA DELOVE JAPANA: Upozorenje četvrtog stepena, jedna osoba poginula
EKSTREMNI vremenski uslovi pogodili su delove Japana, a obilne padavine ne prestaju od četvrtka u prefekturi Nigata u centralnom delu zemlje.
Za pojedina područja izdato je hitno upozorenje četvrtog stepena na klizišta, prenosi Džapan tudej.
Sneg je napadao uglavnom u planinskim predelima na severu i istoku.
Meteorološka agencija pozvačaje stanovnike prefekture Nigata na maksimalan oprez zbog mogućih klizišta i odrona zemlje.
Takođe, nadležni apeluju na stanovnike u snežnim područjima na severu i istoku Japana da obrate pažnju na moguće poremećaje u saobraćaju i pojavu lavina.
Savetuje se oprez i zbog opasnosti od udara groma, snažnih naleta vetra i grada. U prefekturama Ivate i Jamagata napadalo je više od 50 centimetara snega.
Očekuje se da će hladan front koji se kreće sa zapada prouzrokovati izuzetnu atmosfersku nestabilnost.
Sve do večeras, i u oblastima duž obale Japanskog mora prognoziraju se povremene padavine - kiša i sneg.
Očekuje se pad temperature u velikom delu Japana.
Temperatura ispod nule prognozira se ne samo u severnom Japanu, već i u unutrašnjosti i planinskim predelima na istoku i zapadu zemlje.
Vozačima se savetuje da na zaleđenim putevima koriste zimske gume i da obrate posebnu pažnju na uslove na putu.
Jedna 71-godišnja žena preminula je tokom vikenda u gradu Kacujama, u prefekturi Fukuji, nakon što ju je udarila mašina za čišćenje snega koja se kretala u rikverc.
Kako prenosi NHK Japan, pozivajući se na policiju, nesreća se dogodila u subotu oko 10 časova pre podne dok je žena prelazila državni put.
Ona je zadobila tešku povredu glave i prebačena je u bolnicu u besvesnom stanju.
Oko 90 minuta kasnije konstatovana je njena smrt.
U tom trenutku na putevima je bilo oko 10 centimetara snega, a u toku su bili radovi na njegovom uklanjanju.
Policija istražuje uzrok nesreće, a u okviru istrage saslušan je i 45-godišnji vozač mašine za čišćenje snega.
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