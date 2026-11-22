VLASTI Libije saopštile su da je u ranim jutarnjim časovima danas, u pomorskoj bazi Bengazi u Libiji, izveden napad pomorskim dronom na ruski brod, za koji se sumnja da je bio meta napada.

Al Jazeera English/printskrin/X

Al Džazira prenosi da Rusija za sada nije zvanično reagovala na napad, dok nijedna grupacija do ovog trenutka nije preuzela odgovornost za njegovo izvođenje.

A Russian ship has been struck in a suspected drone attack while docked at Libya’s Benghazi naval base. Reports say another drone attack has occurred on a commercial vessel flying a Maltese flag off Libya’s coast. https://t.co/NLIpgcFxIQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Situacija se i dalje razvija, a nove informacije mogle bi da budu objavljene u narednim danima.

Al Jazeera English/printskrin/X Bengazi

Kako se vidi na snimcima koji kruže internetom, u trenutku udara brod je odmah zahvatio veliki požar.

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