RAT PROTIV RUSIJE I U LIBIJI: Munjeviti napad na ratni brod u pomorskoj bazi, vatra proždire morsku neman (MAPA/VIDEO)
VLASTI Libije saopštile su da je u ranim jutarnjim časovima danas, u pomorskoj bazi Bengazi u Libiji, izveden napad pomorskim dronom na ruski brod, za koji se sumnja da je bio meta napada.
Al Džazira prenosi da Rusija za sada nije zvanično reagovala na napad, dok nijedna grupacija do ovog trenutka nije preuzela odgovornost za njegovo izvođenje.
Situacija se i dalje razvija, a nove informacije mogle bi da budu objavljene u narednim danima.
Kako se vidi na snimcima koji kruže internetom, u trenutku udara brod je odmah zahvatio veliki požar.
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