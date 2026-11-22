Kevin Panter nije jedini...

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Košarkaš Barselone Džoš Nibo (29) pauziraće najmanje tri meseca zbog povrede kolena koju je doživeo u porazu od Crvene zvezde, saopštio je danas klub.

"Džoš Nibo je pretrpeo povredu tetive kolena desne noge tokom utakmice između Barselone i Crvene zvezde u petak. Sledi konzervativni tretman, a predviđeno vreme oporavka je između tri i četiri meseca", stoji u klupskoj objavi.

Nibo je ove sezone u Evroligi prosečno beležio po 7.7 poena i isto toliko skokova uz 0.8 asistencja i 0.6 blokada.

Bio je prva opcija na toj poziciji i nije nemoguće da katalonski klub ponovo izađe na tržište.

Podsetimo, ponajbolji igrač Katalonaca Kevin Panter nedavno je doživeo je povredu skočnog zgloba i biće odsutan šest do osam nedelja.