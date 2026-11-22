Moneke poslao poruku posle brutalne partije za Zvezdu i povratka na parket
Nigerijac se oglasio na Instagramu.
Čima Moneke je na najbolji način odgovorio na odluku Ibona Navara da ga izostavi sa gostovanja Armaniju i Barseloni, pošto je u pobedi Crvene zvezde nad Cibonom (115:88) odigrao jednu od najboljih utakmica ove sezone.
Nigerijski krilni centar za samo 19 minuta na parketu ubacio je 24 poena, uz šut iz igre 7/10, pet skokova, tri ukradene lopte i dve asistencije. Posebno impresivan bio je njegov učinak u prvoj četvrtini, tokom koje je za svega šest minuta postigao čak 14 poena.
Moneke je tako iskoristio priliku da se ponovo nametne treneru, nakon što je čitavo duplo kolo Evrolige proveo u Beogradu, dok su crveno-beli na gostovanjima zabeležili po jednu pobedu i poraz.
Posle ubedljivog trijumfa nad hrvatskim predstavnikom, iskusni košarkaš oglasio se i na Instagramu. Podelio je objavu ABA lige o svojoj dominantnoj partiji, uz kratku poruku:
„Dobro je vratiti se“.
Moneke ove sezone u Evroligi prosečno beleži 9,6 poena i 4,6 skokova po utakmici, dok su mu brojke u ABA ligi nešto bolje – 12 poena i šest uhvaćenih lopti po meču.
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