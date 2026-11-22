Penjaroja oduševio Grobare: Partizan dobio veliko pojačanje!
Pred dvomeč protiv Dubaija.
Košarkaše Partizana u naredna tri dana čeka toliko okršaja protiv Dubaija.
Najpre večeras u okviru A grupe ABA lige, snage će odmeriti regionalni vicešampion i branilac titule u "Beogradskoj areni" (19.30), da bi u "Koka kola areni" (sreda, 17.00) usledio znatno važniji okršaj u 14. kolu Evrolige.
Pred prvi od dva derbija sa šampionom, klub iz Humske je saopštio sjajne vesti za "grobare", a to je da se krilni centar Derik Vili vraća u sastav crno-belih.
Trener Đoan Penjaroja može opet da računa na američkog krilnog centra, koji se povredio na početku sezone i već na evroligaškom debiju, u prvom kolu protiv Armanija, pokidao tetive skočnog zgloba.
Usledila je duga pauza i oporavak, koji je trajao do danas, kada će sa Dubaijem upisati tek drugu utakmicu, otkako je stigao među crno-bele.
Ipak, Partizan neće biti kompletan, jer će opet izostati Lamar Stivens koji se oporavlja od teškog istegnuća lista noge.
Očekuje se da će Amerikanac biti spreman upravo za naredno gostovanje Dubaiju kroz tri dana u Emiratima.
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