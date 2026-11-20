Revolucija u Formuli 1: Vraćaju se V8 motori posle 17 godina!
Izvršni direktor Meklarena Zak Braun potvrdio je da su čelnici takmičenja i proizvođači postigli načelni dogovor, ali konačna pravila još nisu usvojena.
Formula 1 sprema veliku promenu za 2030. godinu, kada bi se posle 17 godina mogli vratiti legendarni V8 motori.
Planirano je da sadašnje 1,6-litarske V6 motore zamene 2,1-litarski turbo V8 hibridi, uz znatno manji udeo električne energije. Snaga bi ostala približno ista, nešto više od 900 konjskih snaga u normalnoj vožnji i oko 1.050 prilikom preticanja.
Novi motori bili bi oko 30 kilograma lakši, a cilj je da se spreči gubitak snage bolida usled pražnjenja baterije na dugim pravcima.
Ipak, ljubitelji Formule 1 ne treba da očekuju potpuni povratak prepoznatljivog zvuka starih V8 motora. Zbog zadržavanja turbopunjača i hibridnog sistema, novi agregati mogli bi zvučati slično današnjim.
Promena će uticati i na Kadilak, koji bi uvođenje sopstvenog motora odložio za 2030. godinu, dok bi do tada nastavio da koristi Ferarijeve agregate.
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