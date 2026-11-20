REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju prognozu za naredne dane.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

VREME U SRBIJI

Nakon sunčanog prepodneva novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će zahvatiti prvo severne i zapadne, a posle podne i ostale predele zemlje, dok će se suvo vreme zadržati samo na jugu naše zemlje.

Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak, dok će temperature varirati od četiri do 20 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Sredinom dana novo naoblačenje, posle podne i uveče povremeno sa kišom, uz slab i umeren južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 20 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Narednih nedelju dana zadržaće se promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, ali uz postepeni pad temperature koja će pasti i ispod 10 stepeni.

(sputnikportal.rs)

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