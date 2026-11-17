Neočekivan potez svetske šampionke

Foto: Instagram/anastazja.kus

Poljska atletičarka Anastazja Kuš ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog rezultata na atletskoj stazi. Mlada svetska šampionka objavila je snimak na kojem ulazi u ledeno Baltičko more i tako priredila iznenađenje svojim brojnim pratiocima.

Ona je video podelila na Instagramu, gde je prati više od 310.000 ljudi. U kupaćem kostimu, uz muziku Boba Marlija, odlučila je da se oproba u zimskom kupanju, a njena objava brzo je privukla pažnju sportske javnosti.

Ipak, iza popularnosti na društvenim mrežama krije se izuzetno talentovana atletičarka koja je već ispisala istoriju poljskog sporta.

Kuš je osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu za juniore u Judžinu, u trci na 400 metara. Do najvećeg uspeha stigla je rezultatom 51,06 sekundi, što je ujedno bio i novi poljski nacionalni rekord za juniorke.

U dramatičnoj završnici uspela je da nadmaši Amerikanku Ataju Stefane-Vaskez, koja je osvojila srebro rezultatom 51,36 sekundi.

Zanimljivo je da je Kuš još sa 17 godina predstavljala Poljsku na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, gde je nastupila u štafeti 4x400 metara. U kolekciji ima i srebrnu medalju sa Svetskog dvoranskog prvenstva, kao i zlato sa Evropskog prvenstva za atletičare do 18 godina.

Ćerka nekadašnjeg poljskog fudbalskog reprezentativca Marcina Kuša uspešno gradi i karijeru van sporta, bavi se modelingom, a njena popularnost na internetu neprestano raste.

Dok na stazi potvrđuje da je jedna od najvećih nada poljske atletike, van nje očigledno pronalazi načine da privuče pažnju javnosti.