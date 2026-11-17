Neočekivan kiks Nagetsa

AP Photo/Brandon Dill

Košarkaši Denvera doživeli su poraz od Finiksa na domaćem terenu, a najbolji igrač Nagetsa Nikola Jokić bio je izuzetno kritičan prema igri svog tima, ali i prema sopstvenim greškama.

Srpski centar je odmah na početku istakao šta je pošlo po zlu u odnosu na prethodne mečeve na gostovanjima.

– Prvobitno nismo gubili loptu toliko na gostovanjima. Danas jesmo, posebno ja. Uz to, imali su 18 ofanzivnih skokova, a te izgubljene lopte koje smo imali uglavnom su se pretvarale u otvorena polaganja i jednostavno nismo mogli ništa da uradimo da to zaustavimo. Ne možemo nikome da dajemo toliko šansi i prilika da postigne poene – rekao je Jokić.

Poseban problem predstavljala je odbrana u drugoj i trećoj deonici, naročito nakon što je Džamal Marej zaradio četvrti faul.

– Trebalo je samo da nastavimo da igramo na pravi način, da pokušamo da dođemo do otvorenih pozicija i dobrih šuteva. Mislim da su postigli 36 poena u drugoj i 34 u trećoj četvrtini, to je malo previše. Naša odbrana jednostavno nije bila na nivou na kom bi trebalo da bude.

Govoreći o poenima rivala iz druge šanse i Marejevim rečima da je ekipa imala osećaj da sve vreme igra odbranu, Jokić je bio veoma direktan:

– Definitivno to ubija samopouzdanje. To su stvari koje vas ubijaju, posebno kada se dese nekoliko puta zaredom. To je jednostavno neprihvatljivo.

Na konstataciju novinara da ovaj meč deluje kao korak unazad nakon dobre turneje i pitanje kako zadržati zamah (momentum), Jokić je objasnio razliku između „normalnog“ poraza i onog izazvanog nemarom.

– Mislim da je u redu izgubiti. Možete da izgubite utakmicu ako kreirate otvorene šuteve pa promašite, ili jednostavno nije vaše veče. Ali izgubiti utakmicu samo zato što niste završili posao u skoku, ili zato što ste lenji sa dodavanjima i pravite toliko grešaka... Mislim da vas to nekako ubije i ubije zamah ekipe.

Denveru sada slede teški dueli kod kuće protiv Bostona i Hjustona, a Jokić je poslao jasnu poruku saigračima o pristupu i prihvatanju zadataka u ekipi.

– Moramo da znamo ko smo i šta može da nas dovede do pobede. Nemojte da budete smoreni ili nezahvalni za svoju ulogu, čak i ako možda treba da radite samo jednu stvar celu utakmicu. Za mene je pobeda najvažnija stvar, tako da to jednostavno morate da prihvatite i da budete najbolji mogući igrač u toj ulozi.

Jokić i Džamal Marej su na ovom meču postali prvi tandem koji je stigao do 1.000 međusobnih asistencija, a osvrnuo se i na to koliko Marejeva igra bez lopte i pravljenje blokova otvaraju prostor ekipi.

– Igramo već toliko dugo zajedno i mnogo dodajemo jedan drugom, tako da mislim da je to zaista kul dostignuće. Što se tiče njegove igre, koristimo ga na mnogo načina, posebno kao blokera jer je sjajan u tome. Protivnici ne žele da idu u kontakt sa njegovim telom, tako da on zaista može da postavi odličan blok. Samo koristimo njegove najbolje karakteristike u našu korist.

Upitan kada i gde na terenu je Eron Gordon najbolji, Jokić nije želeo da izdvaja samo jedan segment njegove igre.

– Verovatno pomalo od svega. On je snažan i krupan, naravno, dole pod košem. Kad god stvori prednost, zaista je dobar dodavač, tu je i šutiranje... Pomalo od svega, a tu je naravno i njegova odbrana, nešto na šta se oslanjamo već dugo vremena.

Za kraj, Jokić je prokomentarisao i to što je njegov bivši saigrač Kolin Gilespi otkrio da se i dalje redovno čuju, pa čak i usred noći.

– On je borac, vredan momak, uvek duhovit i uvek donosi dobru energiju. Sa nekim ljudima jednostavno ostanete u kontaktu i dopadne vam se njihova ličnost – zaključio je Jokić