Izraelu pobeda imperativ, ali kako doći do nje protiv ovakve Austrije?
Izrael dočekuje Austriju u mađarskom Debrecinu, u poslednjem kolu grupe 3 Lige B Lige nacija.
Dok su gosti već obezbedili plasman u elitni rang, Izraelci pokušavaju da izbegnu direktno ispadanje.
Austrija je osigurala prvo mesto pobedom nad Republikom Irskom (1:0), golom Saše Kalajdžića u završnici. Ekipa Ralfa Rangnika nema poraz u dosadašnjih pet utakmica, uz prosek od dva postignuta gola po meču. U prvom susretu sa Izraelom slavila je sa 3:1, a sada ima priliku da uspešnu kampanju završi još jednim trijumfom.
Izrael je poslednji na tabeli, sa dva boda manje od Irske. Za izbegavanje direktnog ispadanja neophodna mu je pobeda, uz trijumf kosovskih separatista u Dablinu.
Domaćini su bez pobede u pet kola, a na poslednja tri susreta postigli su samo jedan gol.
Rangnik bi mogao da odmori pojedine prvotimce, ali Austrija i u izmenjenom sastavu ima dovoljno kvaliteta da iskoristi slabosti rivala.
NAŠ TIP: 2&3+ (2,55)
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