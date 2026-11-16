Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
- To je definitivno bio trenutak frustracije. Gubili smo, ja nisam igrao dobro, a neki navijači su izgovorili zaista ružne stvari. Nažalost, reagovao sam na pogrešan način. Mislim da taj postupak ne odražava ono kakav sam ja zaista kao osoba. Iskreno, želim da se izvinim deci koja se ugledaju na mene. Smatram da to nije ponašanje koje smeš sebi da dozvoliš kao lider i kao dobar košarkaš. Nije trebalo da se spuštam na njihov nivo. Ali, eto, bio je to trenutak slabosti - objasnio je danas Amerikanac na konferenciji za medije pred put u Milano.
Zvezda u utorak od 20.30 gostuje Armaniju, u okviru 12. kola Evrolige.
- Očigledno je da su dobili glavnog trenera i mislim da njihov skor ne pokazuje koliko su zapravo dobri. Zato smatram da ovu utakmicu moramo da shvatimo veoma ozbiljno. Osim toga, i mi dolazimo posle poraza, tako da je ova utakmica veoma važna za nas - dodao je Batler.
Promena na klupi, prema njegovim rečima, već je donela drugačiju atmosferu u redove italijanskog sastava.
- Definitivno se oseti neka nova energija. To je kao kada se preseliš u novu kuću. Jednostavno je drugačija atmosfera. Možda im i neke sitne promene u igri pomalo pomažu. U svakom slučaju, promena trenera definitivno može mnogo toga da promeni - zaključio je Batler.
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