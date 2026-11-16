Iznenadni rastanak: Amerikanac napustio crveno-bele! Klub se odmah oglasio saopštenjem!

Tako je moralo da bude.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Završena je saradnja Olimpijakosa i Džona Končara!

Aktuelni šampion Evrolige objavio je da je raskinuta saradnja sa momkom koji ima srpske korene i koji je sa uspehom nastupao za Memfis Grizlise u NBA ligi.

Ugovor je raskinut na zahtev igrača, navodi se u saopštenju.

- Želeo bih iskreno da se zahvalim Olimpijakosu na prilici koju mi je pružio da budem deo tako velikog kluba, ali i na ogromnom poštovanju koje je pokazao prema mojoj želji da odem. Od prvog do poslednjeg trenutka osećao sam podršku i uvažavanje ljudi iz kluba, a to mi mnogo znači. Nažalost, lični razlozi mi ne dozvoljavaju da nastavim svoj boravak ovde. Nije bila laka odluka, ali u ovom trenutku je to nešto što moram da uradim - rekao je Končar i tom prilikom se zahvalio upravi, trenerima, saigračima i navijačima pirejskih crveno-belih.

John Konchar exits Olympiacos early: “Something I must do” https://t.co/YdPHvUok3C — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 16, 2026

Oglasio se i Olimpijakos zvaničnom objavom:

„Saradnja sa Končarom je prekinuta. Olimpijakos objavljuje prekid saradnje sa Džonom Končarom, na zahtev samog sportiste. Naš tim mu se zahvaljuje na prisustvu u Olimpijakosu i želi mu puno uspeha u karijeri.", piše u saopštenju evropskog i grčkog šampiona.

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