Košarka

Nova pobeda za Dušana Alimpijevića: Bešiktaš slavio u Vilerbanu

Танјуг

13. 11. 2026. u 23:05

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Košarkaši Bešiktaša pobedili su večeras u gostima Asvel rezultatom 95:91 u meču 11. kola Evrolige.

Нова победа за Душана Алимпијевића: Бешикташ славио у Вилербану

Photo: F.S./ATAImages

Najefikasniji u timu Bešiktaša, koji sa klupe vodi Dušan Alimpijević, bio je Skot Vilbekin sa 16 poena. Dejvid Dežulijus i Venjen Gabrijel postigli su po 15 poena, a Loni Voker je ubacio 13.

U redovima Asvela istakao se Tremont Voters sa 26 poena, dok su Bot Gač i Peti Mils dali po 13.

Bešiktaš se nalazi 13. mestu na tabeli Evrolige sa pet pobeda i šest poraza, a u sledećem kolu dočekaće Real Madrid.

Asvel je na 15. poziciji na tabeli sa četiri pobede i sedam poraza, a u narednom kolu gostovaće Fenerbahčeu.

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