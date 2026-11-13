Nova pobeda za Dušana Alimpijevića: Bešiktaš slavio u Vilerbanu
Košarkaši Bešiktaša pobedili su večeras u gostima Asvel rezultatom 95:91 u meču 11. kola Evrolige.
Najefikasniji u timu Bešiktaša, koji sa klupe vodi Dušan Alimpijević, bio je Skot Vilbekin sa 16 poena. Dejvid Dežulijus i Venjen Gabrijel postigli su po 15 poena, a Loni Voker je ubacio 13.
U redovima Asvela istakao se Tremont Voters sa 26 poena, dok su Bot Gač i Peti Mils dali po 13.
Bešiktaš se nalazi 13. mestu na tabeli Evrolige sa pet pobeda i šest poraza, a u sledećem kolu dočekaće Real Madrid.
Asvel je na 15. poziciji na tabeli sa četiri pobede i sedam poraza, a u narednom kolu gostovaće Fenerbahčeu.
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