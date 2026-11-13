Srbija poražena od Nemačke! Orlovi završili meč bez dvojice igrača

Fudbaleri Srbije dočekali su Nemačku u petom kolu Lige nacija A2 grupe elitne divizije. Panceri su ubedljivo slavili rezultatom 1:3 (0:2), dok je naša selekcija završila meč sa dvojicom igrača manje.

FOTO: N. Skenderija

Srbija je od početka bila na kolenima. Već nakon tri minuta povela je Nemačka, autogolom Srđana Babića. Florijan Virc je u nastavku još jednom bacio na kolena igrače Srbije.

Igrao se 14. minut. Šutirao je Kai Havertc, do odbitka došao Florijan Virc koji je lako prebacio Vanju Milinković-Savića.

Do poluvremena Srbija je ostala bez šuta u okvir gola, a Nemci su selekciji naše zemlje dozvolili svega 15 posto poseda.

U drugom poluvremenu počelo je loše po našu selekciju. Nakon pet minuta igre Nemci su uspeli da uvećaju prednost na 3:0. Upisao se i debitant Brajan Gruda. Iskoristio je grešku na sredini terena i došao do našeg gola.

Već u 56. minutu proradio je čuveni srpski inat. Nakon centaršuta odbitak je pao na nogu Srđanu Babiću koji je majstorski savladao Andrea Ter Štegena šutem iz daljine.

Nakon toga Srbija je zaigrala znatno bolje, mogao je dodatno da smanji zaostatak Mihajlo Cvetković ali je zakasnio na vrhunsko proigravanje Dušana Tadića.

U dodatni problem naša selekcija upala je u 74. minutu kada je ostala sa igračem manje. Prvobitno je dobio žuti karton Dragojević jer je nespretno nagazio Kimiha po zglobu. Nakon intervencije iz VAR sobe je glavni arbitar promenio odluku i isključio Dragojevića.

Potpuni potop viđen je u 89. minutu kada je isključen i Andrija Živković, a do kraja su mreže ostale mirne.

Srbija - Nemačka 1:3 (0:2) ( Babić 53'- Babić 3'ag, Virtc 14', Gruda 56') Stadion: Rajko Mitić Sudija: Havijer Alberola (Španija) SRBIJA: Milinković-Savić V.- Gudelj, Milenković, Babić - Nedeljković, Milinković-Savić S., Džodić, Sukačev - Samardžić, Tadić - Cvetković. NEMAČKA: Ter Štegen - Troj, Ta, Tšau, Mitelštet - Kimih, Pavlović - Gruda, Virc, Šerhant - Haverc.

90' Četiri minuta dodata su u zaustavnom vremenu.

89' Isključen je sada i Andrija Živković. Prvi žuti karton dobio je zbog prigovora, potom još jedan jer je nastavio da se žali sudiji Havijeru Arberoli.

74' Srbija je ostala sa igračem manje. Prvobitno je dobio žuti karton Dragojević jer je nespretno nagazio Kimiha po zglobu. Nakon intervencije iz VAR sobe je glavni arbitar promenio odluku i isključio Dragojevića.

73' Odmah je zapretio Mitrović. Glavom je šutirao, uposlio ga je Živković. Pravo u Ter Štegena.

71' Aleksandar Mitrović dobio je šansu umesto Mihajla Cvetkovića.

70' Šerhant se majstorski izborio za prostor na levoj strani i gađao dalji ugao, ali je na sreću fudbalera Srbije pogodio stativu.

60' Tadić je sjajno proigrao Mihajla Cvetkovića, a mladom Nišliji nedostajalo je sreće i iskustva da bolje uputi loptu ka mreži rivala.

56' GOL, SRBIJA! Nakon centaršuta po desnoj strani lopta je došla do Babića koji je na odbitak uspeo da je pošalje u mrežu Andrea Ter Štegena.

50' GOL, NEMAČKA! Brajan Gruda je bio sjajan nakon kontre. Izašao je pred golmana Srbije i zatresao mrežu.

46' Nastavljen je meč.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45' Dva minuta produženo prvo poluvreme.

42' Gužva u šesnaestercu Nemačke, na kraju uspevaju da blokiraju rivali naše selekcije pokušaj.

41' Gruda je dobio žuti karton zbog starta nad Babićem.

38' Džonatan Ta je zahvatio loptu, pravo u Milinković-Savića.

35' Nikola Milenković je malo zakasnio na loptu nakon prekida, prva ozbiljnija prilika za Srbiju na meču.

32' Neverovatno zvuči podatak, ali Srbija je imala svega 20 posto lopte u svojim nogama do sada.

26' Florijan Virc je pokušao sa ivice kaznenog prostora, blokirao je to Babić, lopta je otišla u korner.

14' GOL, NEMAČKA! Kai Havertc je izašao pred Vanju, potom lopta do Virca stiže koji prebacuje golmana Srbije za novi gol!

10' Ne uspeva Srbija da dođe do igre u nastavku. Odlično su postavljeni Nemci, te i dodavanja ne idu lako Orlovima.

3' GOL, NEMAČKA! Nakon prekida Kai Havertc je skočio i prosledio loptu ka mreži Srbije, a Babić ju je nehotice prosledio u mrežu Vanje Milinkovića-Savića.

2' Na klupi Srbije naći će se dugogodišnji saradnik Veljka Paunovića, Nuno Gomeš, zbog suspenzije srpskog selektora.

1' Utakmica je počela, na stadionu Rajko Mitić pada jaka kiša.

UOČI MEČA

„Orlovi“ u ovaj duel ulaze u izuzetno teškom trenutku. Posle četiri odigrana kola, Srbija je na poslednjem mestu tabele grupe A2 bez osvojenog boda, a predstojeći susret predstavlja priliku da se prekine negativan niz i konačno stigne do pozitivnog rezultata.

Ekipa koju predvodi Veljko Paunović izgubila je sva četiri dosadašnja meča u elitnom rangu takmičenja. Srbija je najpre na domaćem terenu poražena od Grčke rezultatom 1:2, potom je istim rezultatom izgubila od Holandije, da bi usledio poraz od Nemačke u Minhenu (0:2). U poslednjem kolu Holandija je ponovo slavila protiv srpskog tima sa 2:1.

Statistika dodatno oslikava težak period nacionalnog tima. Srbija je primila najmanje dva gola na šest uzastopnih međunarodnih utakmica, dok je tokom godine izgubila sedam od osam odigranih susreta.

NEMAČKA JOŠ TRAŽI PRAVU FORMU

Sa druge strane, Nemačka se nalazi na trećem mestu grupe sa pet osvojenih bodova, tri manje od vodećih selekcija Holandije i Grčke, koje imaju po osam.

Novi selektor Jirgen Klop za sada beleži promenljive rezultate na klupi Nemačke. U dosadašnjem delu Lige nacija njegov tim ostvario je jednu pobedu, dva remija i jedan poraz. Nemci su najpre remizirali sa Holandijom u gostima (1:1), potom izgubili od Grčke na domaćem terenu (0:1), savladali Srbiju sa 2:0, a zatim ponovo odigrali nerešeno sa Grcima (0:0).

Gostovanja bi mogla da predstavljaju prednost za nemački tim, s obzirom na to da ova selekcija nije izgubila na gostujućem terenu u Ligi nacija još od novembra 2020. godine.

I prethodni mečevi dva tima otkrivaju zanimljive statističke trendove. Nemačka je na poslednjih pet utakmica beležila manje od tri gola po meču, a čak osam od poslednjih devet primljenih golova u takmičenju usledilo je u drugom poluvremenu.

Srbija je, sa druge strane, čak 11 od poslednjih 12 golova u takmičarskim utakmicama postigla u prvih sat vremena igre.

Posebno se izdvaja učinak Aleksandra Mitrovića, koji redovno podiže nivo igre u završnici susreta. Napadač je postigao šest od poslednjih osam golova za nacionalni tim u drugom poluvremenu.

BROJNI IZOSTANCI NA OBE STRANE

Oba tima suočavaju se sa problemima prilikom sastavljanja ekipe, pošto će nekoliko važnih fudbalera propustiti duel u Beogradu.

Zbog povreda u selekciji Srbije neće biti Strahinje Pavlovića, koji je prinudno napustio teren u utakmici protiv Holandije, Alekse Terzića, Filipa Kostića, Andreja Ilića, Adema Avdića i Aleksandra Stankovića. Napadač Juventusa Dušan Vlahović takođe nije na raspolaganju selektoru, ali iz privatnih razloga.

Ni Jirgen Klop neće moći da računa na kompletan sastav. Zbog povreda su van konkurencije Džamal Musijala, Serž Gnabri, Valdemar Anton, Asan Uedraogo i Anđelo Štiler.

Klop je odlučio da izostavi i mladog, 17-godišnjeg fudbalera Borusije iz Menhengladbaha Vaela Moju, dok su nova lica u reprezentaciji Fin Jelč i Brajan Gruda.

U tim se vratio i napadač Niklas Filkrug, koji ove sezone pruža odlične partije u Bundesligi i postigao je devet golova.

MEĐUSOBNI SUSRETI

Srbija i Nemačka do sada su se sastale četiri puta u zvaničnim i prijateljskim utakmicama. Nemačka je zabeležila dve pobede, jedan susret završen je nerešenim rezultatom 1:1, dok je Srbija jedini put slavila sa 1:0 u grupnoj fazi Svetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi.

Poslednji duel u aktuelnoj Ligi nacija pripao je Nemcima, koji su na „Alijanc areni“ u Minhenu slavili golovima Toma Bišofa i Florijana Virca.

Pored rezultatskog značaja, utakmicu u Beogradu obeležiće i specifični uslovi na tribinama. Zbog kazne Evropske fudbalske unije, izrečene usled ponašanja navijača tokom prethodnih utakmica protiv Grčke i Holandije, meč će biti odigran bez uobičajenog prisustva publike.

Ipak, pravila UEFA dozvoljavaju određene izuzetke, pa će na tribinama biti oko 5.000 dece mlađe od 15 godina, koja će dolaziti u organizovanim grupama, u pratnji nastavnika ili trenera fudbalskih škola.