Kraj za Siti? Izbacivanje iz Premijer lige sve veća realnost
Mančester SIti se suočava sa mogućim izbacivanjem iz Premijer lige ukoliko mu žalba u decembru bude odbijena, objavio je danas Fajnenšel tajms (Financial Times).
- Mančester Siti će se suočiti sa sankcijama 2027. godine ako njihova žalba ne bude usvojena. Žalba u slučaju finansijskog prekršaja biće razmatrana sredinom decembra. Novčane kazne, oduzimanje bodova ili čak isključenje iz Premijer lige su među mogućim kaznama - tvrdi list.
Mančester Siti je proglašen krivim po 114 od ukupno 115 tačaka optužnice za kršenje finansijskih pravila Premijer lige u periodu od sezone 2009/10. do 2017/18, kao i za odsustvo saradnje u istragama do februara 2023. godine.
Klubovima u Engleskoj su za mnogo manje prekršaje oduzimani bodovi, uglavnom od četiri do 12, pa su engleski mediji ubeđeni da će Siti biti kažnjen oduzimanjem tolikog broja bodova da će naredne sezone igrati u drugoj ligi, ili da će ostati u Premijer ligi za narednu sezonu ali sa tolikim minusom bodova da će sigurno ispasti u Čempionšip.
Većina klubova iz Engleske smatra da bi, u slučaju da bude drakonski kažnjen, Mančester Siti morao da ostane i bez svih trofeja koje je osvojio.
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