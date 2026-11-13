Fudbal

Košmar Srbije: Nemačka brzim golom počela i drugo poluvreme (VIDEO)

Ч. В.

13. 11. 2026. u 22:05

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OVO nikako nije dobro!

Кошмар Србије: Немачка брзим голом почела и друго полувреме (ВИДЕО)

FOTO: Pedja Milosavljevic / AFP / Profimedia

Nemačka je sjajno otvorila i drugo poluvreme. Samo pet minuta igre u nastavku bilo je dovoljno "pancerima" da postignu treći gol na stadionu "Rajko Mitić".

Strelac je bio debitant u nacionalnom timu Brajan Gruda. Sve je počelo od golmana Mark-Andrea Ter Štegena. Lopta je potom došla do Jozue Kimiha, koji je uposlio fudbalera Lajpciga. On je vukao loptu nekoliko metara, umakao Babiću i Gudelju i preciznim udarcem matirao Vanju Milinković Savića.

Ovaj 22-godišnjak je bio deo reprezentacije Nemačke do 19 i 21 godine. Sad je dobio poziv Jirgena Klopa i u potpunosti ga je opravdao.

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