URSULA ZAKUKALA ZBOG CRNOG MORA: Ugrožena je bezbednost cele Evrope!

EVROPSKA unija i Evropa stoje uz Bugarsku jer je bezbednost Crnog mora bezbednost Evrope, rekla je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen tokom radne posete Bugarskoj.

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je navela, poslednjih meseci bili smo svedoci mnogih napada, upada i pretnji na teritoriju Bugarske i drugih zemalja članica EU.

- Dronovi obaraju komercijalne brodove, gube se ljudski životi, gubi se mir i bezbednost, poremećen je brodarski saobraćaj, a troškovi osiguranja su značajno povećani. Gradimo otpornost u Evropskoj uniji i možete računati na jedinstven odgovor -istakla je predsednica EK i ocenila da su namere ovih napada širenje straha.

Prema njenim rečima, neophodno je vratiti slobodu plovidbe u Crnom moru, zaštititi trgovačke puteve, koji su izuzetno važni ne samo za Bugarsku, već i za Ukrajinu, Evropu, i osigurati prehrambenu bezbednost za ceo region, uključujući i Afriku.

Fon der Lajen je takođe istakla potrebu jačanja i podrške naporima za praćenje i kontrolu u regionu Crnog mora, u koju svrhu bi mogli da budu korišćeni sateliti Kopernikus.

Ona je takođe naglasila potrebu za jačanjem bezbednosti u informacionom prostoru, koji je takođe podložan mnogim napadima i pokušajima manipulacije.

Prema njenim rečima, Komisija predlaže mnogo projekata i Bugarska učestvuje u svima njima, naglasivši Bezbednosni mehanizam za zajedničke nabavke i snabdevanje. Fon der Lajen je rekla i da će Bugarska dobiti 10 miliona evra posebno za poboljšanje kapaciteta za potragu i spasavanje.

- Bugarska je izuzetno doprinela jačoj i bezbednijoj Evropi, ne samo obezbeđivanjem svojih spoljnih granica, već i snažnom odbrambenom industrijom i vojnoindustrijskim kompleksom koji jačaju zajedničke kapacitete, kao i podrškom Ukrajini - izjavila je Fon der Lajen.

Premijer Bugarske Rumen Radev takođe se osvrnuo na tu temu, ističući da podrška Bugarske Ukrajini nikada nije prestala.

- Trošimo snage i sredstva, materijalne i ljudske resurse, nastavljamo da podržavamo Ukrajinu izvozom električne energije - rekao je Radev.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja