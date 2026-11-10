URSULA ZAKUKALA ZBOG CRNOG MORA: Ugrožena je bezbednost cele Evrope!
EVROPSKA unija i Evropa stoje uz Bugarsku jer je bezbednost Crnog mora bezbednost Evrope, rekla je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen tokom radne posete Bugarskoj.
Kako je navela, poslednjih meseci bili smo svedoci mnogih napada, upada i pretnji na teritoriju Bugarske i drugih zemalja članica EU.
- Dronovi obaraju komercijalne brodove, gube se ljudski životi, gubi se mir i bezbednost, poremećen je brodarski saobraćaj, a troškovi osiguranja su značajno povećani. Gradimo otpornost u Evropskoj uniji i možete računati na jedinstven odgovor -istakla je predsednica EK i ocenila da su namere ovih napada širenje straha.
Prema njenim rečima, neophodno je vratiti slobodu plovidbe u Crnom moru, zaštititi trgovačke puteve, koji su izuzetno važni ne samo za Bugarsku, već i za Ukrajinu, Evropu, i osigurati prehrambenu bezbednost za ceo region, uključujući i Afriku.
Fon der Lajen je takođe istakla potrebu jačanja i podrške naporima za praćenje i kontrolu u regionu Crnog mora, u koju svrhu bi mogli da budu korišćeni sateliti Kopernikus.
Ona je takođe naglasila potrebu za jačanjem bezbednosti u informacionom prostoru, koji je takođe podložan mnogim napadima i pokušajima manipulacije.
Prema njenim rečima, Komisija predlaže mnogo projekata i Bugarska učestvuje u svima njima, naglasivši Bezbednosni mehanizam za zajedničke nabavke i snabdevanje. Fon der Lajen je rekla i da će Bugarska dobiti 10 miliona evra posebno za poboljšanje kapaciteta za potragu i spasavanje.
- Bugarska je izuzetno doprinela jačoj i bezbednijoj Evropi, ne samo obezbeđivanjem svojih spoljnih granica, već i snažnom odbrambenom industrijom i vojnoindustrijskim kompleksom koji jačaju zajedničke kapacitete, kao i podrškom Ukrajini - izjavila je Fon der Lajen.
Premijer Bugarske Rumen Radev takođe se osvrnuo na tu temu, ističući da podrška Bugarske Ukrajini nikada nije prestala.
- Trošimo snage i sredstva, materijalne i ljudske resurse, nastavljamo da podržavamo Ukrajinu izvozom električne energije - rekao je Radev.
(Tanjug)
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