GORI INTERNET ZBOG NIKOLINE! Srpkinja u subotu piše istoriju zimskog sporta

Mlada skijašica iz Republike Srpske, Nikolina Dragoljević, u subotu 14. novembra ispisuje istoriju regionalnog sporta na trci u finskom Leviju.

Foto: Printskrin Imnstagram

Ova Paljanka će prvi put u karijeri stati na start jedne od utrka najjačeg svetskog skijaškog takmičenja, a boje svoje zemlje braniće u disciplini slalom, koja će se voziti u finskom zimskom centru Levi.

Ovim nastupom ispisuje se nova stranica sportske istorije, jer će Bosna i Hercegovina prvi put imati dve predstavnice u Svetskom kupu u različitim disciplinama. Dok će se Dragoljevićeva takmičiti u tehničkim disciplinama, Elvedina Muzaferija već godinama uspešno nastupa u brzim disciplinama (spust i superveleslalom).

Iza ovog istorijskog uspeha mlade devojke sa Pala stoje godine ogromnog truda, odricanja, napornih treninga i putovanja. Zahvaljujući odličnim vožnjama u prethodnim sezonama i sakupljenim FIS bodovima, Nikolina je izborila mesto među elitom, a ovaj uspeh ima poseban emotivni značaj za nju i njenu porodicu.

Nikolina je na društvenim mrežama podelila velike emocije pred odlazak u Finsku, istakavši da je ovo san o kojem razmišlja godinama. Ona je posebno naglasila ulogu svog oca Ognjena Dragoljevića, koji joj je ujedno i skijaški trener, kao i kondicionog trenera Edhema Bajrića i stručnjaka za mentalnu pripremu.

Zahvalnost je uputila i starijoj koleginici Elvedini Muzaferiji, čiji joj je put bio dodatna motivacija i dokaz da se sa ovih prostora može stići do najveće svetske scene.

- Dolazim iz male zemlje, ali sa velikim snovima i željom da pokažem da se upornost, rad i vera u sebe mogu isplatiti", poručila je sjajna skijašica sa Pala.

Predstojećeg vikenda, oči sportske javnosti biće uprte u finski Levi, gde će Pale i cela regija imati istorijski razlog za ponos i navijanje.



