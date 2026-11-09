Srbin "zakucan" za klupu u NBA!

Košarkaši Majamija pobedili su noćas na gostujućem terenu Sakramento 114:108, i zabeležili svoj četvrti trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

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Najefikasniji u ekipi Hita bio je Janis Adetokumbo sa 29 poena, uz 14 skokova. Klej Tompson je dodao 23 poena (7/11 šut za tri poena), Bem Adebajo je upisao 18 poena i osam skokova, dok je Dejvion Mičel zabeležio 17 poena i 11 asistencija.

Srpski krilni centar u ekipi Majamija Nikola Jović nije ulazio u igru.

U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio Darijus Akaf Džunior sa 32 poena, uz 10 asistencija. Zek Lavin je dodao 15 poena, dok je Diandre Hanter postigao 14 poena.

Prešes Ačuva utakmicu je završio sa sedam poena i 14 skokova.

Majami je deveti na tabeli Istočne konferencije sa četiri pobede i šest poraza, dok Sakramento, posle svog trećeg uzastopnog poraza, zauzima poslednje, 15. mesto u Zapadnoj konferenciji sa skorom 1/9.

Los Anđeles Lejkersi su na gostujućem terenu pobedili Detroit 121:116, i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Lejkersa, koja je igrala bez povređenog Luke Dončića, bio je Ostin Rivs sa 43 poena. Zair Vilijams i Kolin Sekston su dodali po 17 poena, dok su po 12 poena postigli Kventin Grajms i Voker Kesler, koji je upisao i 16 skokova.

U ekipi Detroita najefikasniji je bio Denis Dženkins sa 31 poenom. Kevin Herter je dodao 24 poena, dok je Kejd Kaningem upisao 14 poena i osam asistencija.

Lejkersi su prvi na tabeli Zapadne konferencije sa devet pobeda i dva poraza, dok je Detroit treći u Istočnoj konferenciji sa skorom 6/3.

Filadelfija je na gostujućem terenu pobedila Čikago 127:121, i zabeležila svoj deveti trijumf ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Filadelfije bio je Džejlen Braun sa 29 poena, uz sedam skokova. Tajris Meksi je dodao 27 poena i sedam asistencija, Lebron Džejms je postigao 22 poena, dok je Džoel Embid upisao 18 poena i 10 skokova.

U ekipi Čikaga najefikasniji sa po 19 poena bili su Matas Buzelis i Džoš Gidi, koji je upisao i 15 asistencija i sedam skokova. Kejleb Vilson je dodao 18 poena, dok je Džejlen Smit upisao 17 poena i osam skokova.

Filadelfija je prva na tabeli Istočne konferencije sa devet pobeda i dva poraza, dok Čikago, posle svog sedmog uzastopnog poraza, zauzima pretposlednje, 14. mesto sa skorom 1/8.

Minesota je, predvođena sa 26 poena Eja Dosunmua, pobedila Jutu 115:100 i zabeležila svoj četvrti uzastopni trijumf, dok je Boston, uz 27 poena Pola Džordža, savladao Milvoki 117:97 i upisao svoju treću vezanu pobedu.

Najefikasniji igrač Dalasa u trijumfu nad Bruklinom 130:93 bio je Kuper Fleg sa 25 poena, uz 12 asistencija, dok su Los Anđeles Klipersi, predvođeni sa 24 poena i 10 asistencija Darijusa Garlanda, pobedili Nju Orleans 139:123 i prekinuli svoj niz od sedam uzastopnih poraza.