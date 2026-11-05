Pavlović odmarao, a Birmančević slavio na "San Siru" - Nova asistencija Tadića (VIDEO)

Odigrane su prve utakmice u okviru 4. kola Lige Evrope.

FOTO: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Mnogo je važan faktor u igri Milana srpski fudbaler Strahinja Pavlović, što se potvrdilo i večeras. Trener "roso-nera" Ruben Amorim još ranije je najavio da želi da odmori sjajnog štopera, što je Ferencvaroš znao da iskoristi i ostvari jednu od najvećih pobeda na evropskoj sceni i to na "San Siru" - 2:0 (0:0).

U startnoj postavi gostujućeg tima našao se i naš reprezentativac Veljko Birmančević, koji je letos stigao iz praške Sparte sa etiketom velikog pojačanja. Na terenu je bio do 86. minuta, kada ga je zamenio Levi, a prema izveštajima medija, bio je prilično zapažen i dobio je ocenu 7. Trijumf aktuelnom mađarskom šampionu, koji ima maksimalan učinak i svih 12 bodova, doneo je dvostruki strelac Leni Džozef.

S druge strane, italijanskom velikanu nije pomogli ni što je od 77. minuta imao igrača više, zbog crvenog kartona Delea, ali ni što su u drugom poluvremenu na teren ušli i Moreira, Modrić, Pulišić... Ostao je Milan na samo tri osvojena boda, odnosno jednom pobedom i čak tri poraza.

Radovao se večeras i Mihajlo Cvetković sa svojim Anderlehtom, koji je kod kuće savladao Salcburg sa 2:0 (1:0). OVog puta mladi srpski napadač nije zatresao mrežu, ali bio je u startnoj postavi i zamenjen je tek u 86. minutu.

Kapiten naše reprezentacije Dušan Tadić je duel njegovog NEC-a sa Omonijom počeo na klupi za rezerve. Kipranima je prednost doneo bivši napadač Crvene zvezde Luis Dioni u 23. minutu, ali je u drugom poluvrmenu holandski tim napravio preokret u Nejmegenu. Linsen je bio dvostruki strelac, pogodio je i Bišof, a za treći pogodak asistirao je upravo srpski as.

Uspeo je i Levski kod kuće da savlada poljsku Jagjeloniju sa 1:0, a ceo meč za bugarski tim odigrao je Marko Grujić, dok je Stefan Pirgić dobio šansu od 66. minuta u trijumfu njegove Viktorije Plzenj nad Lilestremom u gostima (0:1).

Na kraju, Sosijedad i Olimpik Lion su podelili bodove u San Sebastijanu (1:1), isto kao i Kristal Palas i Hofenhajm (1:1), dok je srpski golman Đorđe Petrović sa klupe gledao pobedu Bornmuta nad Spartom u Pragu (3:1).

Standings provided by Sofascore

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.