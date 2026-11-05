Fudbal

Oglasio se heroj Crvene zvezde! Lučić otkrio šta mu je bilo u glavi kada su crveno-beli bili u problemu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 11. 2026. u 21:22

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Crvena zvezda je savladala Inter Eskaldes rezultatom 2:1 u trećem kolu Lige konferencija, a jedan od junaka crveno-belih bio je Vladimir Lučić, koji je nakon utakmice izneo utiske o važnom trijumfu.

Огласио се херој Црвене звезде! Лучић открио шта му је било у глави када су црвено-бели били у проблему

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Mladi fudbaler ušao je u igru u veoma nezgodnom trenutku za šampiona Srbije. Zvezda je imala rezultatski zaostatak, a dodatni problem predstavljala je povreda Bambe Dijenga. Ipak, Lučić je imao jasnu nameru – da pomogne ekipi da preokrene rezultat.

– Iskreno, jedva sam čekao da uđem. Imao sam u glavi da želim da rešim meč i drago mi je što sam doprineo golu. Znao sam da će lopta otići pod prečku, u „devedeset“. Sve u svemu, drago mi je što sam pomogao da rešimo utakmicu – rekao je Lučić.

Crveno-beli su u završnici pokazali odlučnost i uspeli da dođu do pobede, a Lučić je istakao da je upravo želja da se utakmica prelomi bila presudna.

– Zvezda je izgledala dosta drugačije. Imali smo glad da rešimo utakmicu i to je najveći faktor ove pobede – poručio je fudbaler crveno-belih.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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