Krunić nezadovoljan posle pobede Zvezde: „Tužan sam što smo ovako završili utakmicu“

Crvena zvezda je savladala Inter Eskaldes rezultatom 2:1 u trećem kolu Lige konferencija, ali je Rade Krunić nakon utakmice imao pomešana osećanja. Iskusni vezista crveno-belih nije krio zadovoljstvo zbog reakcije ekipe nakon isključenja i primljenog gola, ali je istovremeno smatrao da je šampion Srbije morao mnogo ubedljivije da završi posao.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Krunić je pred kamerama „Arena sport“ televizije istakao da je ekipa imala dovoljno prilika da ranije reši pitanje pobednika, a posebno je naglasio da je i Zvezdu konačno pogledala sreća.

– Ponosan sam na momke, na reakciju posle kartona i gola, to je za pohvalu. S druge strane, mislim da je trebalo bolje. Trebalo je ranije da damo gol. Imali smo dosta... Ne mogu da kažem izglednih šansi, ali bilo je prilika koje su mogle da se pretoče u gol. Konačno je i nas pogledala sreća. Ja sam tokom cele utakmice imao pet, šest šuteva, a nemam toliko za celu sezonu. Imali smo inicijativu i srećom pobedili – rekao je Krunić.

Iskusni fudbaler osvrnuo se i na nervozu koja se uvukla među igrače tokom završnice, posebno zbog reakcija sa tribina. Poručio je da zvižduci posle promašaja ne bi trebalo dodatno da opterećuju ekipu.

– Svi znamo kakva je naša publika. Ne trpe mnogo loših poteza i to nam je ulilo nervozu. Ipak, to je malo više pitanje za mlađe igrače. Iskusan sam i mogu da se nosim sa tim. Ako neko promaši šansu, to nije razlog da mu se zviždi. Pokazali smo da svi zajedno trčimo i borimo se za ovaj dres. To je našim navijačima najbitnije – istakao je vezista Zvezde.

Ipak, najdirektniji je bio kada je govorio o razlici u kvalitetu između dva tima. Krunić smatra da Crvena zvezda nije smela sebi da dozvoli da u takvom susretu strepi za pobedu.

– Iskreno, da ne uvredim nikoga, mi smo tri klase bolja ekipa od njih. Iz tog razloga sam tužan što smo ovako završili utakmicu. Trebalo bi da budem srećan jer smo osvojili tri boda, ali ne bi trebalo da imamo probleme sa ovakvim ekipama. Razlika u kvalitetu je očigledna, nisu nas iznenadili ničim. Bili smo spremni na sve ovo. Iz neke njihove mirnoće, da stalno vraćaju loptu golmanu, doneli su nam dosta nervoze. Pobedili smo, to je najbitnije – zaključio je Krunić.

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