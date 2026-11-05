Duplo slavlje na Marakani! Zvezda slavila, a njeni rivali...

Crveno-beli teškom mukom slomili goste iz Andore.

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Zahvaljujući pogotku Vladimira Lučića i autogolu Havija Dijaza, posle šuta Nakajame, Zvezda je upisala prvu pobedu u ovosezonskoj Ligi konferncija.

Gubio je tim Alberta Rijere na Marakani (0:1), a onda u nastavku iskoristio brojčanu ravnopravnost na terenu i stigao do "prvenca" u novoj sezoni.

Crveno-beli će u narednom kolu, 26. novembra, gostovati u Belgiji, ali se Gent danas nije proslavio na terenu finskog KUPS odigravši bez golova 0:0.

"Poglavice" sada imaju 4 boda, po pobedu, remi i poraz, što ih svrstava na 19. mesto tabele LK. S druge strane, Finci će još sačekati na trijumf, obzirom da su na 33. poziciji sa jednim nerešenim rezultatom i dva poraza, odnosno, jednim poenom na kontu.

🚨⚽️ GOAL FOR FREIBURG! 🇩🇪 Lukas Kübler opens the scoring in the 14th min against Trabzonspor! Trabzonspor goalkeeper Onana made the initial save, but Kübler followed up and scored. 📊 Freiburg 1-0 Trabzonspor #Freiburg #Trabzonspor #FreiburgTrabzonspor #TrabzonsporFreiburg https://t.co/zCJ1Lgt1RY — Soccer Epic (@SoccerEpicX) November 5, 2026

Drugi Zvezdin rival, Trabzon, takođe se nije proslavio. Klub sa Crnog mora poražen je pred svojim navijačima od bundesligaša Frajburga sa 0:1. Junak trijumfa Nemaca bio je Lukas Kubler, pogotkom u 14. minutu.

Obe ekipe imaju po 6 bodova i skor 2-0-1, Turci su na 11. poziciji, a Frajburg na 13. mestu.

Crvena zvezda je trenutno 16. sa po pobedom, remijem i porazom, Beograđani su upisali 4 boda.

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