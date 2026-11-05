Fudbaleri Zvezde pred Severom: Evo šta su Delije tražile od njih! (VIDEO)

Posle preokreta i pobede nad Inter Eskaldesom.

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Crvena zvezda je teškom mukom slomila otpor Inter Eskaldesa (2:1) i preokretom upisala "prvenac" u ovosezonskom izdanju Lige konferencije.

Tek u trećem pokušaju, srpski šampion stigao je do planiranog trijumfa, iako je od 61. minuta imao gol i igrača manje na terenu.

Isključenje Aleksandra Kataija u prvom poluvremenu, nadoknadio je Berlanga koji se takođe u 51. minutu našao crvenim kartonom upisan kod jermenskog sudije Nalbaldijana.

Ipak, golovima rezerviste Vladimira Lučića i autogolom Dijaza, posle šuta Nakajame u prvom minutu sudijske nadoknade vremena, Zvezda je stigla do potpunog preokreta i na kraju zasluženo slavila.

Znale su to da nagrade i "delije", koje su nakon meča otišli prvotimci da pozdrave na podršci. Međutim, najvatrenije pristalice kluba sa Marakane, imale su samo jedan zahtev od svojih miljenika - "da se bore kao lavovi".

- Ti dole na terenu, (Ti dole na terenu),

Zvezdin grb što nosiš! (Zvezdin grb što nosiš!)

Od tebe tražim samo, (Od tebe tražim samo)

Da kao lav se boriš! (Da kao lav se boriš!) - zaorilo se iz grla "delija.

Pogledajte kako je izgledala proslava fudbalera i navijača Crvene zvezde:

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