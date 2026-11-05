RIJERA ZAGRMEO POSLE POBEDE ZVEZDE! "Pravimo iste greške, ovako ne možemo da sanjamo"
Trener Crvene zvezde Albert Rijera izneo je prve utiske nakon meča sa Inter Eskaldesom.
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Inter Eskaldes 2:1 u 3. kolu Lige konferencija. Španski trener bio je kritičan prema svojim pulenima.
- Ovakve utakmice volim kao trener. Sve je došlo iz jedne akcije. Ispali smo iz Lige Evrope zbog jednog crvenog kartona, danas smo pravili iste greške. Ako pravimo iste greške iznova ne možemo da sanjamo. Danas smo morali da pobedimo. U narednim mečevima moraćemo tri puta više da se trudimo. Imamo tri boda u džepu ako ništa više, rekao je i dodao:
- Ne možete da analizirate igru u ovom meču Igrali smo sa desetoricom. Igrači moraju da se više trude, moramo da čestitam momcima koji su završili meč, na sjajan način su to učinili. Ovo su tri boda za njihov trud.
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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