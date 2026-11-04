"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije

Nikola Jokić i dalje beleži brojke o kojima većina NBA košarkaša može samo da sanja, ali njegov početak sezone ne liči na ono na šta nas je navikao prethodnih godina. Trostruki MVP ima ozbiljnih problema sa šutem, a sve to, uz promenljiv start Denver Nagetsa, izaziva sve veću zabrinutost.

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Među onima koji su javno izrazili bojazan za Jokićevu formu našao se i čuveni američki novinar Bil Simons. Jedan od najvećih zagovornika kvaliteta srpskog centra u američkim medijima, koji je godinama isticao njegovu posebnost, ovog puta nije krio pesimizam. O Jokiću je govorio u svom podkastu na „Ringeru“, a emocije su ga toliko savladale da je u jednom trenutku jedva zadržao suze.

- Uf, čoveče. Ovo baš boli. Skoro da ne želim ni da pričam o tome. Vau, baš me pogađa. Mislim da je vreme da nazdravimo u čast Džokera na njegovom vrhuncu - rekao je Simons.

Američki novinar potom je objasnio zbog čega smatra da bi period Jokićeve najveće dominacije mogao da bude iza njega.

- Znam, žao mi je što moram ovako da ti saopštim. Gledaj, njegov vrhunac trajao je šest godina. Kod većine košarkaša traje dve do tri godine. Ne otpisujem potpuno Džokera, ali sam veoma zabrinut zbog njega nakon povrede prošle godine, zbog toga kako je izgledao kada se vratio, kako je igrao u plej-ofu i kako izgleda ove sezone. Više ne može da pogađa trojke - istakao je Simons.

Upravo je šut sa distance jedan od glavnih razloga za zabrinutost. Jokić je nakon povratka na teren prošle sezone trojke pogađao sa 31 odsto uspešnosti, dok je u plej-ofu taj procenat pao na svega 19. Na početku aktuelne sezone nalazi se na 22,6 odsto.

Simons, međutim, naglašava da problem nije samo u statistici, već i u načinu na koji protivničke ekipe sada brane srpskog centra.

- Kada se prošle godine vratio posle povrede, šutirao je trojke 31 odsto. U plej-ofu 19 odsto, a ove sezone 22 odsto. Ono što zaista zabrinjava nisu samo stvari koje vidimo na terenu. I dalje beleži 22 poena, 10 skokova i devet asistencija? I dalje je na korak od tripl-dabla u proseku? Ne kažem da više nije dobar igrač. Samo kažem da bi Džoker na svom vrhuncu, potencijalno najbolji napadački igrač u istoriji lige, onaj koji je igrao na način na koji je igrao, mogao da bude prošlost - poručio je američki novinar.

Dodao je da Jokić sve teže dolazi do lakih poena, kao i da protivnici više nemaju isti strah od njegovog šuta za tri poena.

- Ne pogađa trojke, ne može da iznudi slobodna bacanja. Mislim da ga protivničke ekipe sada brane po principu: „Slobodno šutiraj, to ti i ostavljamo“. Ne kažem da i dalje ne može da bude među pet, šest ili sedam najboljih igrača u ligi, ali Džoker na svom vrhuncu... Ne znam. Mislim da je možda tome došao kraj - zaključio je Simons.

Posle šest odigranih utakmica u novoj sezoni, Jokić prosečno beleži 22 poena, 9,7 skokova i devet asistencija. To su i dalje impresivne brojke, ali su primetno slabije u odnosu na prethodnu sezonu, koju je završio sa prosekom od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija.

Posebno zabrinjava pad šuterske efikasnosti. Jokić trenutno pogađa 47,2 odsto šuteva iz igre i 22,6 odsto pokušaja za tri poena, dok je prošle sezone bio na 56,9, odnosno 38 odsto.

Ni Denver ne uspeva da pronađe pravi ritam. Nagetsi su sezonu otvorili sa tri pobede i tri poraza, pa početak takmičarske godine ne uliva previše optimizma ni kada je reč o učinku ekipe.

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