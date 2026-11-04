Zbog ovog snimka Nikole Jokića košarkaški svet je zapanjen (VIDEO)

Navijači Denver Nagetsa imaju ozbiljan razlog za brigu.

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Dok košarkaška javnost u Americi danima raspravlja o nešto slabijem startu sezone srpskog centra, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji jasno pokazuje da ni sam Jokić nije imun na krizu.

U porazu od Portlanda (110:118), kamera je uhvatila vizuelno utučenog i frustriranog Nikolu nakon još jednog promašenog šuta za tri poena.

Nakon promašaja, srpski centar se samo okrenuo i počeo nervozno da namešta steznik na desnoj ruci. Upravo taj detalj ponovo je pokrenuo priče o povredi zgloba koja ga muči još od prošlog januara.

He looks frustrated… https://t.co/d20dYjvmQS — Tatiana (@Tatianaclinares) November 3, 2026

Iako je meč protiv Portlanda završio nadomak tripl-dabla (26 poena, 9 skokova, 8 asistencija), njegov govor tela i konstantno stavljanje leda i steznika na ruku su jasan signal da MVP ne igra sa 100% mogućnosti.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.