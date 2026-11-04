Zbog ovog snimka Nikole Jokića košarkaški svet je zapanjen (VIDEO)
Navijači Denver Nagetsa imaju ozbiljan razlog za brigu.
Dok košarkaška javnost u Americi danima raspravlja o nešto slabijem startu sezone srpskog centra, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji jasno pokazuje da ni sam Jokić nije imun na krizu.
U porazu od Portlanda (110:118), kamera je uhvatila vizuelno utučenog i frustriranog Nikolu nakon još jednog promašenog šuta za tri poena.
Nakon promašaja, srpski centar se samo okrenuo i počeo nervozno da namešta steznik na desnoj ruci. Upravo taj detalj ponovo je pokrenuo priče o povredi zgloba koja ga muči još od prošlog januara.
Iako je meč protiv Portlanda završio nadomak tripl-dabla (26 poena, 9 skokova, 8 asistencija), njegov govor tela i konstantno stavljanje leda i steznika na ruku su jasan signal da MVP ne igra sa 100% mogućnosti.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Hitno se oglasio Rasim Ljajić zbog upada UKP-a u Partizan
04. 11. 2026. u 10:35
Nezapamćen skandal u srpskom fudbalu: Šef stručnog štaba glavom udario sudiju (VIDEO)
04. 11. 2026. u 09:37
Oglasio se saigrač golmana iz Andore koji je "ubio" fudbalera Tenerifea
04. 11. 2026. u 09:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Trener Denvera stao u odbranu Nikole Jokića: "On je jedan od najefikasnijih koji su igrali ovu igru...."
Denver je sinoć ponovo poražen, ovoga puta od Portlanda, a nakon meča svoje utiske izneo je trener Nagetsa Dejvid Adelman koji je kritikovao skok svoje ekipe i stao u odbranu svojih glavnih igrača, Mareja i pre svega Nikole Jokića.
03. 11. 2026. u 17:20
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)