Crvena zvezda sa Kristijanom Kolokom dobila ono što joj je nedostajalo! (VIDEO)

Crveno-beli su sklopili mozaik.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ušli je Crvena zvezda u sezonu sa dva klasična centra, Džonatanom Motlijem i Ebukom Izundom. Tu je i Vojin Medarević, ali on nije još uvek dobio priliku da zaigra u Evroligi.

Morao je klub da reaguje kako bi ojačao poziciju pet, posebno je to ubrzalo proces kad se povredio Motli. Klub je izašao na tržište i izbor je pao na Kristijana Koloka. Ako se može doneti neki sud posle dve utakmice, čini se da je tim sa Malog Kalemegdana dobio džekpot.

Kamerunac je debitovao protiv Makabija i za 16 minuta ostvario je učinak od šest poena i tri skoka. Ipak, ono što je uradio u duelu sa Bajernom bilo je impresivno.

Na tom meču je igrao nešto više od 13 minuta i dao je 12 poena, ali imao čak pet blokada i to sve u prvom poluvremenu, što je jasan pokazatelj koliko donosi ekipi.

Already delivering 💪 12 points & ❕5❕ blocks for Christian Koloko in the first half 👀 @kkcrvenazvezda I #EveryGameMatters https://t.co/zoXxr9CJ72 — EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2026

Odbrana Crvene zvezde dobija drugu dimenziju kad je ovaj 211 centimetara visoki košarkaš na parketu. Igrači Bajerna su često u sekudni menjali odluke, počeli da izbegavaju reket kad su videli da je momak iz Duale spustio roletnu.

Takođe, ume da bude produktivan u napadu. Dobro se otvara iz pik end rola i često ga plejmejkeri spoje sa košem za atraktivno zakucavanje. Na ovoj utakmici pokazao je da ume da pogodi i za tri poena, što je dodatna napadačka opcija u njegovoj igri.

Ipak, naredni izazov biće pravi za Koloka. Crvena zvezda gostuje Olimpijakosa koji ima jednu od najjačih centarskih linija u Evroligi - Nikola Milutinov, Tajrik Džons i Donta Hol.

BORBA Kristijan Koloko i Majls Noris/FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Trener crveno-belih, Ibon Navaro je veoma svestan kakvog igrača je dobio u sastavu i da je on tačno ono što je nedostajalo ekipi.

- Koloko je takav igrač. On je nam falio, takvog smo košarkaša tražili. Ipak, pre njega tim je radio tri meseca, naporno radio. Ne radi se samo o Koloku, ali ovo je tek deveto kolo, ima još mnogo mečeva do kraja - rekao je Navaro posle utakmice sa Bajernom.

Iako je bivši igrač Los Anđeles Lejkersa odigrao samo dve utakmice, već je pokazao koliko je važan za ekipu i deluje kao da je sa timom dva meseca.

Podsetimo, Crvena zvezda posle devet odigranih utakmica u Evroligi ima učinak 6-3.

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