Neviđena scena u NBA ligi: Hrvat ostao u šoku, saigrač mu ukrao loptu (VIDEO)
Javnost u čudu
Košarkaši Klivlenda poraženi su od Atlante rezultatom 114:111, ali je jedan detalj sa utakmice privukao posebnu pažnju ljubitelja košarke. U glavnim ulogama našli su se Donovan Mičel i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja.
Naime, tokom jednog napada Klivlenda, Hezonja se našao potpuno slobodan u uglu terena i pripremao se da uputi šut za tri poena. Međutim, u tom trenutku usledila je nesvakidašnja situacija – Mičel je krenuo ka lopti i praktično je uzeo iz ruku svom saigraču, iako je ovaj već bio spreman da šutira.
Čitava situacija izgledala je kao potpuni nesporazum između dvojice košarkaša, a snimak je privukao pažnju javnosti.
Ipak, ovo nije pokvarilo utisak koji je Hezonja ostavio na parketu. Hrvatski košarkaš pružio je solidnu partiju, postigao 10 poena, uhvatio šest lopti i zabeležio dve asistencije za nešto više od 17 minuta provedenih u igri.
Sa druge strane, Donovan Mičel je susret završio sa 22 poena, ali to nije bilo dovoljno da Klivlend izbegne poraz.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Onjeka Okongvu sa 29 poena i 12 skokova, dok je Atlanta slavila sa 114:111.
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