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Tip predlaže igrače iz NBA lige

В.М.

30. 10. 2026. u 12:40

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SPREMILI smo vam tri predloga za večeras.

Тип предлаже играче из НБА лиге

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

NBA - igrači

0.10 T. Jang +9.5 asistencija (1.72)
0.40 L. Džejms +6.5 skokova (1.98)
1.10 J. Adetokumbo +29.5 poena (1.55)

Ukupna kvota: 5.28

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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